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外銀大舉攬才 滙豐銀祭培育計畫、星展銀招儲備幹部

中央社／ 台北5日電

外商銀行啟動在台攬才計畫，滙豐（台灣）銀行今天發布年輕銀行家培育計畫，預計招募財富管理暨個人金融、工商金融2類人才；星展銀行（台灣）則預告將招募30名儲備幹部，年薪上看新台幣百萬元，預計涵蓋消費金融、企業金融與環球金融管理等領域，盼吸引有志青年加入。

滙豐（台灣）今天發布新聞稿指出，即日起展開2025年「年輕銀行家培育計畫」招募，為期18個月、引進集團資源且全面完整的培育計畫與實戰輪調，報名自即日起至今年10月31日止。

滙豐說明，財富管理暨個人金融事業處，包含從客戶通路、數位產品、風險管理至策略專案等，協助年輕銀行家成為全方位人才。工商金融業務處則是讓培養掌握並熟稔財報分析、商業與交易模式、產業研究與企業徵授信等能力。

滙豐指出，人才培育向來是銀行的核心策略，年輕銀行家培育計畫在台灣已邁入第30個年頭，長期以來更是全球滙豐高階經理人的搖籃。

滙豐人資長王松筠表示，人才是企業永續發展不可或缺的一環，每年皆投入可觀的集團資源並持續建構領先業界的人才培訓制度。

王松筠強調，滙豐重視員工福利與發展，2023年內部轉職與晉升人數超過320人，而主管職由內部員工轉任或升遷的比例將近75%，展現滙豐推動鼓勵員工發展的人才策略。

星展銀行（台灣）則表示，今年計劃招募逾30名儲備幹部，涵蓋消費金融、企業金融、環球金融管理以及營運管理等領域，且年薪上看新台幣百萬元，預計9月底會公告詳細資訊。

星展補充，目前也持續延攬消費金融領域的財富管理客戶經理、產品經理等，以及後勤營運等相關人才。

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