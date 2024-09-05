到台新證開戶交易 抽好禮

台新證券鼓勵投資人把握機會開始投資，不只為未來財富增值做好準備，還能參與台新證券的新戶獎勵活動，最高可獲得iPhone 16、日本雙人來回機票或3萬元好禮即享券任選。

台新證券表示，台股近期在22,000點附近震盪，走勢撲朔迷離。同時，美聯準會（Fed）降息動向逐漸明朗，可能對全球金融市場產生深遠影響。

投資人面臨的變數日益增強，降息影響資金成本降低，更成為推動投資者進一步尋求更高收益的投資契機。

隨數位金融快速發展，現在踏出投資的第一步變得更加簡單。除使用台新證券官網線上開戶，亦可直接透過Richart App或台新銀行App申請開立台新證券帳戶，讓投資人更快速進入市場。

此外，台新證券還提供台美股定期定額服務，手續費零價差只要均一價，替所有投資者打造高效理財工具。

台新證券為搶攻新戶推出多項優惠方案，從9月開始針對不同類型投資人推出多種行銷活動。即日起至2024年12月31日止，新戶使用台新Woojii App進行任一筆交易，即可獲得價值新台幣100元的便利商店禮券。

交易達指定門檻，再抽Apple最新發表的iPhone 16、iPad Air 6等好禮。針對交易金額較高投資者，台新證券亦準備豐厚獎勵計劃。

客戶累計交易金額達新台幣5,000萬元，即可獲得1,000元好禮即享券。累計交易金額達5億元以上大戶，則可領取1萬元好禮即享券，還有額外加碼好禮三選一。

台新證券為客戶提供專屬的優惠活動，也提供多元下單平台。從適合新手入門的台新Woojii App，受老手投資人青睞的台新證券PhoneEZ App，以及專為大戶開發的交易軟體，滿足投資者多元使用需求。

台新證券期待成為投資人最可靠夥伴，與投資人在充滿挑戰與機會的市場中並肩前行，更多優惠詳情請上台新證券官網查詢https://www.tssco.com.tw/edm/2024Q4/。