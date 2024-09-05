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公股行庫例會聚焦數位 財長重申首購房貸優先4原則

中央社／ 台北5日電
財政部今天召開公股金融事業例會，除聚焦數據分析與數位行銷議題，由於近期市場「房貸荒」備受關注，部長莊翠雲在會中重申行政院長卓榮泰的4大原則。圖／本報資料照片
財政部今天召開公股金融事業例會，除聚焦數據分析與數位行銷議題，由於近期市場「房貸荒」備受關注，部長莊翠雲在會中重申行政院長卓榮泰的4大原則。圖／本報資料照片

財政部今天召開公股金融事業例會，除聚焦數據分析與數位行銷議題，由於近期市場「房貸荒」備受關注，部長莊翠雲在會中重申行政院長卓榮泰的4大原則，即維護金融體質安全、自住首購及契約中的貸款優先、行庫須自主調整管控貸款結構，並要嚴格管理新青安。

財政部今天舉辦第2季公股金融事業業務研討會，由莊翠雲親自主持，財政部次長阮清華以及國庫署官員等與會，這也是新任公股董事長自8月上任以來首次業務研討會。

今天研討會時長超過2個半小時、主題聚焦「數位、數據」，由華南銀行分享如何透過數據分析、數位行銷經營客群，外部專家方面，則由管理顧問公司麥肯錫報告類似主題，與會官員轉述，莊翠雲以及多間行庫董事長對數位議題展現高度興趣，現場氣氛熱絡。

與會官員表示，未來各行庫可能再找時間拜訪華銀，參觀其數位行銷、轉型相關專責單位，了解推動情形。

行庫高層指出，今天與會者相當關心華銀如何運用大數據達到精準行銷、風險管理、提升客戶服務滿意度等面向，以及企業金融、財富管理等業務的「敏捷工場」。

所謂「敏捷工場」，就是指建置跨部門、跨職能、跨層級的同址辦公模式，讓員工蒐集第一線使用者反饋後，加速溝通協作效率，全面梳理用戶痛點、進行迭代優化商品及服務開發，加速數位轉型。

行庫高層舉例，以企金而言，具體案例包含將授信審核流程標準化，大幅縮減授信審核作業時間，加速回應中小企業授信需求，並建置企業網銀線上櫃台功能；個金方面，則是通過資料分析技術，精準提供客戶不同需求和偏好的服務與金融資訊。

此外，今年以來房市買氣熱，國銀基於銀行法第72條之2規定，進行風險調控，近期卻衍生民眾排隊等房貸、撥款卡關等問題。

與會官員表示，莊翠雲、阮清華在今天研討會中，重申卓榮泰上午在行政院會表達的4大原則，即維護金融體質安全、民眾自住首購及契約中的貸款優先、行庫須自主調整及管控貸款結構、嚴格管理新青安貸款；莊翠雲、阮清華在會中強調，行庫要協助安定民心，穩定市場秩序。

卓榮泰 房貸 莊翠雲 財政部 阮清華

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