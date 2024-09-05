8月外匯存底5790億美元創新高 月增創21個月新高

中央銀行5日公布8月外匯存底金額為5790.58億美元，再創歷史新高，較7月底增加73.18億美元，則是111年底以來單月增加最大金額，央行分析外匯存底增加原因，包括投資運用收益、主要貨幣對美元升值，以及央行8月中旬進場調節新台幣對美元匯率。

此外，8月底外資持有國內股票及債券，按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計8113億美元，約當外匯存底140％，雖然較7月上升，但不及6月的8371億美元、146％。

央行外匯局長蔡烱民表示，8月外匯存底大增，且創歷史新高，除了央行為維持匯市秩序而進場買匯外，8月也是收息大月，加上主要貨幣對美元有升值，對於外匯存底有正向貢獻，三項因素的貢獻程度相當。央行8月進場買匯時間，落在8月中旬，有幾天匯市的美元供需有明顯失衡，央行進場調節。

由於市場押注美國9月就會降息，因此美元指數轉弱，其他貨幣都升值，新台幣升值2.82％、歐元升值2.33％、英鎊升值2.51％、加幣升值2.66％，先前偏弱的澳幣大升4.74％，日圓因日本央行升息而大升6.13％，人民幣升值2.32％。

台股4日重挫999點，外資大砍台股千億，創下外資單日最大賣超金額，央行表示，外資調節台股後通常會匯出，不過，賣股後還有等交割的時間，外資5日又賣超台股253億元，但台匯仍有大幅升值，大升1.17角，收32.071兌一美元。

蔡烱民表示，匯率反映市場對美國貨幣政策的看法，近期美國公布的經濟數據表現較弱，導致市場認為美國9月降息的幅度可能擴大至2碼，降1碼的機率只略大於降2碼而已，市場認定9月會降息，且降息幅度很可能是2碼，因此美元指數走弱，主要貨幣對美元都走升。因此，即便外資在台股賣超，也有可能在國際美元走弱的影響下，台匯走強。

新台幣對美元匯價表現在亞幣中偏弱，5日台幣升值0.36％，韓元升值0.4％、越南盾升值0.44％，日圓強升0.95％；今年以來，新台幣貶值4.17％，貶值幅度大於韓元的3.64％、越南盾的2.04％、日圓的1.53％、人民幣的0.13％，更比不上新加坡幣升值1.24％。

蔡烱民說明今年以來台幣比其他亞幣匯價弱勢，主要還是因為外資賣超台股4千多億元，加上股利要匯出，在匯市是淨需求，台幣雖然有比他亞幣弱，但也沒有弱很多。

央行統計其他國家外匯存底變動情形，8月印度外匯存底5976億美元，月增107億美元；南韓3915億美元，月增21億美元；其他央行為7月統計數字，中國大陸3兆2564億美元，月增340億美元；日本1兆698億美元，月減167億美元；瑞士8019億美元，月增98億美元；沙烏地阿拉伯4280億美元，月減153億美元。