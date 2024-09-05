台新SME綠色金融平台 摘Global Finance亞太獎及國家獎

國際權威財經媒體(Global Finance)全球金融雜誌近期公布第25屆Best Digital Bank Awards 2024 「最佳數位銀行」獲獎名單，台新銀行再傳捷報，以SME綠色金融服務平台一舉摘下「亞太最佳中小企業銀行」以及「臺灣最佳中小企業銀行」獎，顯示出台新銀行的中小企業服務備受國際肯定。

台新銀行表示，此次獲獎殊榮展現出台新支持中小企業不遺餘力，「SME綠色金融服務平台」重視客戶體驗並兼具無接觸服務特性，透過最新金融科技的結合與創新的應用，著重在普惠、數位、以及ESG生態圈等面向，以具體行動支持中小企業健全發展及永續經營，更引領中小企業邁向淨零碳排。

台新以客戶為中心，持續推出優質的金融服務體驗，除了本次獲得雙重獎項的「SME綠色金融服務平台」外，「台新行動企金網」App進階版主打企業用戶的金流好夥伴，提供企業客戶即時、便利及一致性的金融服務體驗，並搭配生物辨識與圖形密碼等多項登入方式，企業客戶不限於辦公室才能處理業務，企業CEO、CFO等高階人員，即使外出會議、出差，一支手機在手，透過動態密碼驗證後，即可處理公司資金調度、薪資發放、款項支付等重要任務。同時因應業務多元性，「台新行動企金網」App亦可根據使用者權限，設定接收推播通知時間與交易類型，一旦有待審核交易、放行交易需求或於交易完成時、匯率到價時，皆可立即收到通知，安全性十足，可隨時掌握公司金流動態。

台新銀行致力成為客戶的智慧好夥伴，在普惠金融、數位轉型及提升服務體驗上不斷突破，「SME綠色金融服務平台」成效卓著，除了獲得全球金融雜誌獎項殊榮，今年並獲得亞洲銀行及財金雜誌 (Asian Banking & Finance) 頒發「台灣年度中小企業夥伴倡議獎」，顯示台新銀行長期投入經營中小企業備受國際肯定。台新運用金融數位化、智能化科技，提供企業所需垂直與水平整合的現金管理服務及便捷的申貸融資等服務，未來將持續創新各項法人金融產品，致力成為企業的最佳智慧好夥伴。力求帶給客戶更好的服務體驗。