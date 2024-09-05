攻數位金融！安聯人壽推客服顧問「友善共享瀏覽」服務

安聯數位生態系統大躍升，追求數位轉型的同時，更積極布局友善高齡金融服務！隨著後疫情時代來臨，「數位金融」需求不再限於年輕族群，「零接觸」的金融新生活，已成為每個人日常。安聯人壽因應後疫情時代的變動和挑戰，以升級客戶服務體驗為目標，陸續推出多項嶄新數位化服務；這次再度領先業界推出全新客服顧問「友善共享瀏覽」服務，保戶只要對保險商品或保單服務有任何疑問，除了可在安聯人壽官網及商品頁啟動該項服務之外，更為壽險業首創可讓保戶在網路會員中心My Allianz與客服人員開啟「友善共享瀏覽」服務，即可在保護客戶個資且符合國際資安標準下，線上同步瀏覽客戶授權的指定網路操作頁面，對於容易卡關的高齡客戶不啻為一大福音。

安聯人壽表示，「數位已經不是吸引客戶的優勢，而是服務客戶的基本配備！當前數位工具的使用，不僅要便利地提供各種服務，更要貼合客戶的使用習慣，因此針對客戶回饋進行數位工具的優化，成為開發的重點項目之一，此一改革目標，在人工智能AI趨勢興起的當下，愈發能夠使用大數據蒐集來達成目標，以安聯人壽多年來積極推動的數位策略來說，『客戶服務數位化』便是結合FinTech技術以提供更多創新服務與體驗。全新客服顧問『友善共享瀏覽』服務的誕生，就是我們觀察到2023年客服專線服務客群件數中，約9%~10%來電詢問網路操作服務細節的客戶會面臨卡關的問題，尤以65歲以上高齡使用者居多，預期推出『友善共享瀏覽』服務後，無論客戶使用手機、平板或電腦登入安聯官網，都能獲得所需的諮詢與服務，進一步推動高齡友善服務，打造無障礙金融友善環境；同時安聯也將持續觀察客戶使用情境，強化第一線人員的協助能力，從客戶的角度提供生活金融服務，架構各種金融服務場景，積極打造完整之數位生態系統」。

隨著全球進入後疫情時代，非常態已經是一個常態，企業唯有透過數位轉型達到彈性且快速部署，才能有效提升數位競爭力及永續運作。安聯人壽從兩大面向改變，以符合客戶期待。首先是在建立生態圈之餘，也要走入生活圈；其次，則是透過創新及穩定並行，讓服務和效率相乘。這次安聯領先業界推出全新客服顧問「友善共享瀏覽」服務，不僅是安聯數位金融生態系統再升級，也是安聯邁向全面性數位體驗戰略的具體展現。安聯客服顧問「友善共享瀏覽」服務協助客戶將金融使用場景進一步擴散至相關商品的網頁，更為壽險業首創可讓保戶在網路會員中心My Allianz與客服人員開啟「友善共享瀏覽」服務，客戶使用此項服務無需事前安裝任何軟體元件，僅需撥打專線及持有可瀏覽網頁之裝置(桌機、筆電、行動裝置)，待客服人員發送友善共享瀏覽邀請連結後，就可使用友善共享瀏覽服務進行遠端互動，尤其對於數位金融使用成長位居第一的高齡族群而言，客服人員更能透過全程瀏覽客戶畫面，同步進行解說、諮詢與操作引導，協助客戶即時排除問題，即使為遠距情境也能保有真人互動，從而打造便捷、有溫度的客戶數位體驗，落實「公平待客」服務精神。

隨著科技的迅速發展和金融服務數位化趨勢，安聯人壽在數位轉型歷程不斷突破創新，重視不同族群數位金融服務需求，時刻以客戶體驗回饋作為持續精進的養分，逐步完善並拓展全方位的金融友善服務，期消弭數位落差，增進社會大眾福祉。嶄新推出的客服顧問「友善共享瀏覽」服務，從使用者體驗的角度思考，讓客戶享有「簡單、快速、便利」的數位服務，帶給顧客全新數位體驗，打造符合高齡長者使用習慣的友善金融服務，為惠普金融的具體實踐。安聯人壽承諾將持續以創新敏捷的業務營運模式，打造符合市場趨勢和客戶期待的金融產品和服務，維持市場領先地位！