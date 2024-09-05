台壽揪祖孫三代10月5日健走 國民媽媽林美秀一起TeamWalk

祖孫三代「龍來健走」。中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（簡稱「台灣人壽」）攜手臺北市立動物園，連續兩年舉辦「祖孫三代」健走，號召全民線上線下「龍來健走」。實體健走10月5日於臺北市立動物園登場，「國民媽媽」林美秀將與台灣人壽最萌吉祥物「台灣阿龍」陪民眾活力起走，現場結合闖關體驗、生態教育導覽、防詐與反毒宣導；線上健走即日起至10月5日止，鼓勵民眾每天走7,500步或5.5公里，完成線上線下指定任務，有機會獲得Apple智慧手錶或把Gogoro騎回家。

台灣人壽「祖孫三代」健走已舉辦13年，今年健走代言人為「四金影后」林美秀，「一人健走需要毅力、全家健走是種魅力、阿公阿嬤一起健走是好福氣」！林美秀妙語如珠，拍攝短片號召祖孫三代、樓頂招樓下，與她一起「TeamWalk」挺健康。林美秀表示，祖孫三代健走結合了家庭和健康，是一個意義非凡的活動，她一定要來讚聲及健走，近來還積極健身鍛鍊，笑稱體力可不能輸祖孫三代，有備而來要達成健走挑戰。

10月5日臺北市立動物園實體健走活動，不僅有國民媽媽林美秀全程參與，還有台灣人壽吉祥物「台灣阿龍」、中信慈善基金會「小火子」萌萌大集合，中信兄弟棒球隊球星、中信飛牡蠣電競選手及啦啦隊Passion Sisters現身應援，健走活動寓教於樂，設計穿山甲與石虎保育解說、防詐與反毒教育宣導、數位健康促進等六大關卡，當天完成3公里健走並體驗任2個關卡，就有機會抽Gogoro Viva Mix Belt電動機車、中信兄弟聯名小象側背包、木酢達人防蟎抗菌噴霧精油組、Hansa穿山甲玩偶等好禮；線上健走同樣獎不完，10月5日前每天達7,500步或5.5公里，透過各式運動APP截圖上傳至台灣人壽讚FB，就有機會抽Apple Watch Series 9，使用台灣人壽TeamWalk APP，還加碼抽輝葉3D美腿機。

台灣人壽長期串聯跨界關鍵夥伴，推動健康自主管理，鼓勵全民一起累積健康資產，期望每年「祖孫三代」健走都是跨世代家庭團聚日，「祖孫三代」健走13年來陪伴新舊鐵粉1100萬人次，累計約40萬公里健走里程，相當繞臺灣約362圈，今年線上線下健走號召7,000人次參與，廣邀全民「龍來健走」邁出健康。