美元示弱台股反彈 新台幣強升1.17角、收32.071元

美國職缺數表現不佳，經濟衰退憂慮重燃，美元指數下挫，加上台股反攻，新台幣兌美元甩開貶值陰霾，今天強升1.17角，收在32.071元，台北及元太外匯市場總成交金額15.975億美元。

美國勞工部數據顯示，7月職缺數降至3年半以來低點，加深市場對經濟衰退的不安，美元指數及美債殖利率應聲下挫，美股主要指數漲跌互見。

台灣今天上演股匯雙漲，台股反彈開高逾300點，不過市場追價意願保守，隨後漲勢收斂，終場上漲94.96點，收在21187.71點。外資繼續出走，今天仍賣超253.57億元。

新台幣兌美元一早以32.12元開出後，反映美元走弱、台股勁揚，一甩昨日低迷態勢，強勢走揚，最高觸及32.06元、狂漲1.28角。

外匯交易員分析，市場原本押注美國聯準會9月降息1碼，但若經濟衰退跡象愈來愈明確，降息幅度可能擴大至2碼，金融市場風向又會改變。雖然今天股匯同步反彈，但關鍵還是美國週五將公布的非農就業數據，將牽動聯準會降息策略，並影響市場情緒。

根據央行統計，美元指數今天下挫0.38%，亞幣全數反彈，人民幣小升0.17%，新台幣上漲0.36%，韓元升值0.40%，日圓強勢反彈、大漲0.95%。