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元大金控集團提供完整理財金融服務 第十屆期貨鑽石獎榮獲六獎殊榮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控旗下泛證券子公司元大證券、元大投信及元大期貨獲第十屆期貨鑽石獎六項殊榮。（元大金控/提供）
元大金控旗下泛證券子公司元大證券、元大投信及元大期貨獲第十屆期貨鑽石獎六項殊榮。（元大金控/提供）

致力成為客戶最忠實的長期夥伴，元大金控（2885）長期深耕台灣、聚焦亞太市場，整合集團資源，提供顧客多元化的金融商品及跨業暨跨境的完整金融服務，滿足客戶投資理財、融資規劃等全方位金融需求，旗下泛證券子公司元大證券、元大投信及元大期貨再獲期貨鑽石獎肯定，這屆共獲六項殊榮，持續秉持創新領先與服務客戶的精神，積極參與各項臺灣期貨交易所發行商品的交易，落實風險管理，為健全台灣期貨市場永續發展貢獻心力。

元大證券以147家分公司的經濟規模攜手元大期貨推廣期貨業務，優化交易系統及其性能，提供投資人多樣化的期貨商品，擔任期交所商品造市商近23年，為大眾提供合理價格與充足的流動性，獲證券業交易量成長鑽石獎、期貨交易輔助人交易量鑽石獎第三名、期貨自營商交易量鑽石獎第一名及造市績效鑽石獎等四獎，其中，造市績效鑽石獎為連續第五年獲得，優異表現深獲期交所與各界肯定。

期貨交易貢獻上，元大投信致力開發多元金融商品，連續九年獲證券投資暨期貨信託事業交易量鑽石獎，端賴元大投信落實推廣，讓投資人更加熟悉槓桿、反向ETF的策略交易功能及元大台灣50正2 (00631L) 規模自2023年年底的236億成長至逾400億新高；元大台灣50反1 (00632R) 日均成交量自2023年的11.9萬張，提升逾17萬張；未來更將以資產管理領導品牌的角色，推動台灣期貨市場發展更為活絡。

元大期貨連續十年獲期貨經紀商交易量鑽石獎第一名，彰顯元大期貨表現卓越，近年風險事件頻傳，金融市場波動劇烈，元大期貨在遵法及最嚴謹風險管理的前提下，建立高風險意識的業務團隊，透過風管提出即時風險預警，業務團隊主動進行客戶關懷，使客戶隨時掌握自身風險，保障客戶資產。

元大投信 臺灣期貨交易所

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