美國地產指數近三月漲贏科技 網羅不同次產業成長行情

市場對於聯準會9月降息預期下，通膨趨緩進一步加強降息條件，也帶動REITs市場表現。法人表示，綜合來看，在次產業各擁優勢下，加上可望受惠降息，建議投資人可透過REITs相關ETF或主動型基金來參與，一次網羅美國地產不同次產業的成長行情。

近三月來看，全球REITs指數上漲近10.8%，若進一步以美國市場來看，道瓊美國地產指數近三月更上漲14.4%，表現更勝美股大盤甚至是先前表現強勢的科技股，連帶投信發行的REITs相關ETF與主動式基金同期間內表現同樣亮眼。

截至4日，在ETF方面，群益道瓊美國地產上漲近13.4%表現拔得頭籌，主動式基金績效前三強，包括日盛長照產業收益不動產證券化、台新北美收益資產證券化、富邦全球不動產績效皆有10%以上的表現。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵表示，隨著先前房地產企業陸續公布財報後，財報表現優於預期的企業也將結果反應至股價表現上。整體來看，基於需求的復甦與租賃市場逐漸回暖，房地產市場可能在2024年第3季至2025年初實現反彈，包括大型工業倉儲物流中心、電塔、雲端資料中心等等。

李鈺涵補充，在REITs次產業看法方面，商用不動產整體租金投報率回升，搭配評價面上仍具吸引力夏，有望吸引資金回流，而在科技利基型REITs方面，基於數據中心是支持雲端數位工具的基礎設施，受惠於AI科技相關產業，範圍涵蓋影音串流、資料儲存、5G網路與物聯網系統等，都是剛性需求，長期趨勢下會產生越來越多數據，因此更加突顯數據中心的不可取代性，也意味其獲利成長性可期。