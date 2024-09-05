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期交所期貨鑽石獎邁入第十屆 9月5日舉辦頒獎典禮表揚卓越機構

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

臺灣期貨交易所於5日假政治大學公企中心國際會議廳舉辦「第10屆期貨鑽石獎頒獎典禮」，金管會副主委邱淑貞、證期局副局長高晶萍蒞臨頒獎典禮，現場包括各得獎機構代表在內，逾百位貴賓熱情參與一年一度期貨市場盛會。

第10屆期貨鑽石獎頒獎典禮由邱淑貞、高晶萍及期交所董事長吳自心擔任頒獎人，共計21家機構獲獎，其中包含長期致力於推廣期貨教育卓有貢獻之大專院校。頒發獎項包含交易量鑽石獎、交易量成長鑽石獎、造市績效鑽石獎、店頭集中結算量鑽石獎，以及特別貢獻鑽石獎，共計頒發27個獎座。

邱淑貞致詞時表示，金管會對期交所十年來舉辦此獎項表達肯定，並祝賀所有得獎機構。邱副主委引用嘉柏麗‧香奈兒名言「這麼多珠寶，我之所以會選擇鑽石，是因為它體積小，但卻能展現最大的價值。」，來表彰期貨產業規模雖然不大，卻在價格發現及避險功能上，為金融市場帶來重大貢獻，為資本市場不可或缺的金融商品。金管會並期勉大家共同建構一個安全與發展並進的金融市場，同時肯定期交所在市場安全與發展並重，推動動態價格穩定措施及強化夜盤風控機制，有助強化期貨市場價格穩定保護交易人，及提升交易人風險認知與應變能力。最後，期望大家共同一起發展資產管理中心與財富管理商品，以建構一個更好的金融市場。

吳自心致詞時表示，感謝主管機關大力支持期交所，期貨鑽石獎自104年首次舉辦以來，今年已邁入第10屆，期貨鑽石獎設立的目的係為鼓勵期貨業積極推廣業務，促進機構法人善用國內期貨與選擇權商品進行避險增益，以健全期貨市場發展。期交所將配合金管會推出具臺灣特色的亞洲資產管理中心政策，一起攜手期貨業夥伴以創新方式留財引資，並在財富管理與資產管理方面作出貢獻。今年期交所推出了微型臺指期貨，為市場參與者提供了更多靈活的交易選擇，展望未來，期交所將繼續透過推出更多元化的交易商品來滿足市場需求，並積極爭取外國金融監理單位的認可，有效擴展我國店頭集中結算業務發展，以提升臺灣期貨市場在國際上的影響力與競爭力。

期交所 臺灣期貨交易所 財富管理 金管會

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