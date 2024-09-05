滙豐銀2025年輕銀行家、暑期實習生培育計畫 同步起跑

滙豐(台灣)商業銀行5日宣布，即日起展開2025年「年輕銀行家培育計畫」招募，預計透過為期18個月、引進集團資源且全面完整的培育計畫與實戰輪調，協助青年菁英成為世界級銀行的新世代領導者。報名自即日起至2024年10月31日止，歡迎對金融業具有企圖心且樂於挑戰自我的年輕學子，加入頂尖企業一起成就璀璨未來。

人才培育向來是滙豐銀行的核心策略，「年輕銀行家培育計畫」在台灣已邁入第30個年頭，長期以來更是全球滙豐高階經理人的搖籃。總部設於英國倫敦的滙豐銀行是台灣唯一的全方位國際性銀行，服務網絡遍及全球60個市場，入選的優秀人才不僅有機會負責銀行重要的專案，更時常能與其他跨國人才一同與集團和亞太區高階主管交流，透過參與跨國專案合作培養金融專業，迅速提升領導能力，拓展人脈。

滙豐銀2023年內部轉職與晉升人數超過320人，而主管職由內部同仁轉任或升遷的比例將近75%，充分展現滙豐銀行致力推動鼓勵同仁發展的人才策略。

目前正在招募的滙豐年輕銀行家培育計畫，在廣受學子歡迎的「財富管理暨個人金融事業處」與「工商金融業務處」皆開放名額。財富管理暨個人金融事業處提供多元單位輪調機會，從客戶通路、數位產品、風險管理至策略專案等，協助年輕銀行家成為全方位人才。工商金融業務處則透過紮實的培訓，讓未來金融領袖提早掌握並熟稔財報分析、商業與交易模式、產業研究與企業徵授信等專業能力。

為因應產業快速變化，讓優秀青年在畢業前便擁有於世界級金融集團歷練的機會，滙豐銀行同步啟動2025年財富管理暨個人金融事業處「暑期實習生培育計畫」招募，申請期限同樣至10月31 日截止。不限就讀科系，歡迎目前就讀大三/碩一或將於2026年畢業的同學們遞件申請，能實際參與銀行營運業務，在步調快速的金融環境中，提早為成功的銀行職涯奠定良好基礎。表現優異的實習生，更有機會直接晉升為2026年「年輕銀行家培育計畫」的一份子。