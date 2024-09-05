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AI產業帶旺需求 國銀放款創下三個史上新高紀錄

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
AI產業帶旺需求，國銀放款創下三個史上新高紀錄。圖/本報資料照片
AI產業帶旺需求，國銀放款創下三個史上新高紀錄。圖/本報資料照片

AI產業帶旺需求，使銀行放款創下三個史上新高紀錄。金管會今日公布最新統計顯示，7月本國銀行全體放款較6月增加6520億元，周轉金也較6月增加4715億元，對民營企業放款增加3562億，共創下三個歷年單月增量新高紀錄。金管會分析，除了看好景氣後市，AI產業帶旺放款及周轉金需求，可說是重要主因。

金管會統計顯示，銀行7月存款餘額為57兆7758億元，放款總餘額為40兆8908億元；其中，整體放款增加6520億，創史上新高，亦和周轉金、民企放款增幅都創史上新高有關，周轉金放款也反映對現在、未來景氣看法。

對於周轉金放款增加的金額創下歷年單月新高，銀行局副局長童政彰分析，主要由於政府標案陸續進行相關廠商押標金動用，還有企業陸續動撥，民企發放股利需求，企業生產購料需求等四大主因，其中企業生產購料需求的影響最大。

民營放款企業在7月單月增加金額，也創史上新高，童政彰指出，主要和電子科技業發放股利，民營企業購置廠房需求，並和企業樂觀看好未來景氣有關。

童政彰表示，樂觀看待AI相關產業供應、接單、產業鏈的表現，可說是企業生產購料需求大增的重要原因。

企業投資7月增加128億元，是由於匯率影響，新台幣兌美元在6月匯價32.46，7月新台幣升值使餘額上升，另外也有股權投資、併購的需求而申請動撥，

不只放款增加，金管會統計顯示，銀行存款增幅也相當可觀，增加6322億元，為近21個月以來增量高點，童政彰分析，主要因為國外基金贖回存入、證期業境外投資獲利了結存入、企業海外貨款匯入、因應海外購料資金需求發行存託憑證款項到位匯入等四大原因加持。

景氣 金管會 銀行業

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