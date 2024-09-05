國泰投信「2024全民退休大調查」出爐 董座：善用ETF三大優勢迎退休

國泰投信董事長張錫5日受邀出席「2024好好退休論壇《退休・活更好》」，以智慧財富為題，用自身從業多年的經驗，教戰線上下逾千名來賓如何做好理財規劃，過上第二理想人生。

張錫表示，面對退休後的不確定性，退休金的準備越早開始越好。國泰投信的「泰享退退休試算網站」幫助投資人提前掌握退休進度，內建退休試算機功能，只要輸入年齡、工作年資、基本月薪等資訊，就能估算出退休金額，幫助投資人在準備退休金的路上可以少一些阻礙，解決常見的痛點，規劃理想退休人生。

根據國泰投信與台灣指標調查研究股份有限公司共同發布的「2024全民退休大調查」指出，國民預估退休年齡約60.1歲、平均需準備約1,432萬元的退休金才能安心退休；而國民主要的投資理財方式前三名依序為保險、股票、定存；值得注意的是，相較於三年前的調查結果，選擇ETF投資的人次成長四倍，比重從8.8%躍升至32.1%位居總排名第五，成為調查大黑馬。

國泰投信董事長張錫提到，ETF具有三大隱形優勢，一躍成為國人重點理財投資工具：首先因申購個股風險高，ETF透過指數追蹤多檔成分股，買一檔ETF就等於打包一籃子股票，分散投資風險。第二是ETF的投資成本低廉，經管費僅0.3%~0.9%，遠低於共同基金1.2%~2%的費用。第三點則是ETF會定期調整投資組合，淘汰不符合選股標準、競爭力式微的企業，留強汰弱。

該買股還是買債？張錫表示兩者都好，投資人應依據自己的風險承受度、年齡、可運用資金等情形調整資產配置，如果是準備退休的青壯年族群，在股票型ETF的比重可以高股息ETF為主要配置；今年台股迎來利多，不僅企業基本面表現強勁，高息股與AI題更是輪流點火，素有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878），是台灣首檔聚焦「ESG+高股息」的ETF，今 (2024) 年7月規模突破新台幣3,000億，目前是高股息ETF中規模最大、受益人數最多、定期定額戶數最高的三冠王。追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，檢選出EPS高、市值大、ESG表現優異的企業，各成分股權重均衡，以金融打底、AI主攻，不單壓特定產業，更能抵禦產業波動，享受產業輪番上漲的優勢。

AI題材續夯，張錫表示，現在還只是AI的起點，預估未來三到五年都是好光景。國泰投信的另一檔明星商品：國泰台灣5G+ (00881) AI相關供應鏈比重達95%，精選台灣半導體領導企業，掌握半導體、新世代通訊、電動車、AI手機等趨勢，揀選出30檔成分股共組「台灣科技國家隊」，兼具市值型與科技主題ETF兩大特色，完整布局包含台積電（2330）、輝達供應鏈及蘋果新機概念股，被稱為「有積、含輝、蘋果光」的AI軍火庫。適合退休族群將00881作為投資部位的衛星配置。

至於已退休族群，張錫則建議可拉高債券ETF的資產配比。由於聯準會9月降息已是公認的趨勢，債券迎來數十年難得的送分題。觀察上一次降息循環啟動後，長天期美債對利率更敏感，價格通常會最先反應，且有美國政府背書，違約風險極低，安全性更好等優勢，被全球視為無風險資產。國泰20年美債 (00687B) 今年以來已追募九次，規模超過2,100億元，持債存續期間約17年，折溢價合理，廣受投資人青睞。00687B是季配息ETF，將在9月18日除息，最後買進日為9月16日，投資人可卡位降息前的債價甜蜜點。