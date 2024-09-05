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一銀統籌主辦榮成42億元 ESG聯貸超額認購180%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

第一銀行統籌主辦榮成紙業股份有限公司 5 年期新台幣 42 億元 ESG 聯貸案，於今日 9 月 5 日完成簽約，該聯貸案由第一銀行統籌主辦及擔任管理銀行，元大銀行擔任文件管理行，土地銀行及臺灣銀行擔任共同主辦銀行，並邀集合作金庫、高雄銀行、農業金庫、兆豐銀行、板信銀行及安泰銀行等共計 10 家金融機構參貸，本案認貸金額達 63 億元，認貸比率 180%，參貸熱烈踴躍，最終簽約金額為 42 億元，顯示銀行對於榮成長期減碳成果及循環經濟營運模式肯定與認同。

榮成於大中華區建有 4 座低碳造紙廠、14 座綠色包裝廠、29 座廢紙回收環保站，2023年第四季湖北新機 35 萬噸投產後，集團低碳造紙總產能 420 萬噸，位居亞洲前五大。

本次聯貸案資金將用於償還既有金融負債暨充實中期營運週轉金，以強化財務結構及發展低碳紙箱業務動能，並透過永續 ESG（環境、社會、公司治理）指標連結利費率減碼優惠機制，包含榮成噸紙單位碳排低於同業平均可享利率減碼優惠，展現第一銀行攜手榮成共同推動 ESG 之決心。

榮成紙業 2024 年上半年合併營收 233.39 億、年增 2.7%，營業毛利 25.62 億、營業利益 4.77 億，營運動能持續增溫，內部降本成果顯現，獲利穩定增長。

榮成在永續治理上致力於短期利益與長期價值的平衡，自 2003 年專注化經營，99%以上以廢紙為原料造紙作為核心營運模式，藉多項資源再利用低碳技術，迄今發展出造紙循環、水循環及能源循環，共 11 項循環經濟模式。2023 年榮成生產每噸紙單位碳排 0.64 噸 CO2e，為國內造紙業標竿，單位碳排低於同業 30%以上，致力提供客戶更具低碳競爭力的物流包裝紙箱，並務實設定 2050 淨零碳排目標，藉由發展高效資源利用技術達到低碳、節能、減廢的多重環境效益，期望以更多元的思維為地球永續找出淨零解方。榮成專注高效資源利用技術成果卓越，今年 8 月於「2024 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」獲頒 TSAA 台灣永續行動獎-金獎，連續三年勇奪最高榮譽金獎。

ESG 榮成紙業 第一銀行 聯貸案

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