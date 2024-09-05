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路透：台灣壽險業SPV發美元債搶搭Fed降息利多 需求量能超乎預期

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
近來國泰人壽、南山人壽的美元債定價不僅發行利率低於預期，量能也超乎原定水準。國泰人壽／提供
近來國泰人壽、南山人壽的美元債定價不僅發行利率低於預期，量能也超乎原定水準。國泰人壽／提供

路透報導，台灣金管會今年開放壽險業以特定目的海外籌資事業（SPV）發債籌資，正巧搭上美國聯準會（Fed）的降息預期利多，近來國泰人壽、南山人壽的美元債定價因而吸引盤關注，不僅發行利率低於預期，量能也超乎原定水準。

業者指出，隨著Fed降息預期轉濃，帶動美國10年公債殖利率回落波段低點，提振美元債需求以鎖住高利水準，但亞洲投資盤對台灣壽險有些陌生，紛紛透過路演打開知名度，意外吸引更多買盤進駐。

國泰金控旗下國泰人壽執行副總經理林昭廷說，「滿好銷的，這次真的很搶手，把這條海外籌資路打通」。他回想第一次赴海外發債籌資相對困難，但因首期美元債在次級市場反應良好，加上路演也增添買氣，第二次發行超乎預期，「我們也覺得蠻意外的」。

台資私人銀行交易高層指出，最近手上有美元的亞洲投資人，對美元債買興很高，國泰、南山等壽險的美元債都頗受歡迎，希望有更多大型壽險加入SPV海外發債行列。

這位人士透露，國泰人壽該檔發行利率原先預期的目標是美國10年公債殖利率加190個基點，結果只有10年美債殖利率加150個基點；南山人壽這檔發行利率原先預期的目標是10年美債殖利率加195個基點，結果只有10年美債殖利率加170個基點，顯示亞洲投資買盤需求強勁。

南山人壽宣布，其新加坡SPV子公司首檔海外美元債券4日完成定價，利率水準為美國10年期公債殖利率加170個基點或5.493%，票面利率則為5.45%；該期10年期次順位資本債券發行總額為7億美元。 

國泰人壽上周也透過新加坡SPV子公司，發行第二檔15年期首10年不可贖回之次順位公司債3.2億美元，發行利率定在美國10年期殖公債利率加150個基點，發行收益率為5.329%，票面利率為5.3%。 

這次國壽SPV美元次債投資人分布，分別為基金／資產管理公司占77%，保險／退休金基金占12%，銀行占5%，私人銀行及其他則占6%；地區分布以亞太地區占79%最高。

台灣壽險業也積極發行台幣債

台灣壽險業近年積極發債強化資本結構，以因應接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）及新一代清償能力制度（TW-ICS），因此除了海外籌資發債，也積極發行新台幣次順位公司債，以補充資本。

凱基人壽最近出具的公開說明書也顯示，計劃9月發行無擔保累積次順位公司債新台幣100億元，包括10年期發行新台幣59.6億元，票面利率3.75%，以及15年期發行新台幣40.4億元，票面利率3.88%。

凱基人壽表示，為配合中長期發展規畫，並考量金融市場之不確定因素及未來資本需求，研議募集此次資金，以強化財務結構及提升資本適足率。

富邦金控旗下富邦人壽6月發行今年首檔次順位公司債新台幣250億元後，7月富邦人壽董事會再決議發行10年期以上累積次順位公司債，上限為新台幣500億元（含新台幣及／或等值外幣）。

國泰人壽 壽險業 新台幣

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