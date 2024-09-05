創歷史紀錄 南山人壽定價7億海外美元次順位資本債券

南山人壽今日指出，已在4日以其在新加坡註冊成立的全資SPV（特殊目的公司）子公司Nanshan Life Pte. Ltd成功定價首檔海外美元債券，發行7億美元10年期次順位資本債券，這也是台灣史上單筆最大發行量的金融機構美元債。

這也是今年3月保險局開放業者以海外設立SPV公司來發債接軌ICS（保險資本標準）之後，又一家保險公司在海外以SPV公司發債成功的案例。

金管會今年3月宣布台灣壽險公司得以透過海外成立的全資SPV發行有到期日的具資本性質債券，南山人壽表示，為響應此新規籌備已久，本次債券的定價發行旨在進一步優化南山的資本結構，在穩健的基礎上有效地提高資本適足率，為2026年採用台灣ICS制度做更充分的準備外，也可提升南山的國際能見度。

南山人壽指出，在隔夜市場較波動的市場環境下，公司仍掌握發行窗口，成功定價台灣史上最大發行量的金融機構美元債，並達到低成本的資本債券發行。

花旗、高盛和滙豐為本次交易的聯席全球協調人。南山人壽指出，債券定價水準為美國10年期公債利率加170個基點或5.493%, 票面利率則為5.45%。債券發行亦獲得標準普爾BBB評等及惠譽BBB評等。南山人壽的保險公司財務實力評等為惠譽 A-（展望穩定），標準普爾 BBB+（展望穩定）。