十租賃業 上半年獲利向上

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

中國大陸疫後復甦不如預期，拖累台資租賃業的獲利表現。公開資訊觀測站資料顯示，今年上半年26家台資租賃公司裡，僅十家業者的獲利較去年同期成長，年增率前十大依序為：領航租賃、華南國際、格上租賃、裕隆汽車金融、國旺國際、新光租賃、台中銀租賃、台企銀國際、仲津國際與一銀國際租賃。

統計顯示，今年上半年，26家台資租賃公司稅後合計賺進83.12億元，年減9.94%、接近一成；儘管絕大多數的台資租賃公司都獲利、只有兩家業者虧損，但進一步觀察年增率，僅十家為正成長，其餘均為衰退。

其中，領航租賃上半年稅後賺進5,849萬元，年增率336.34%，為成長第一；華南租賃1,851萬元，年增97.68%，奪成長亞軍；格上租賃稅後賺3,440萬元，年增93.34%、排名第三。裕隆汽車金融與國旺國際，年增率分別為53.84%與49.92%，依序擠入前五大。

金融圈主管表示，所謂「春江水暖鴨先知」，租賃公司為中小企業景氣風向球，「公司若沒訂單，就會少借一些錢以節省利息」。業者觀察到，中國大陸疫後經濟持續低迷，主要是美中貿易戰加劇，外資因應高關稅及生產成本提高，向外移轉到其他國家，而中國經濟成長趨緩、進口需求減少，恐影響出口導向經濟體的成長動能，進而衝擊全球經貿前景。

不只如此，中國大陸房地產持續低迷，直接影響投資、導致家庭財富縮水、衝擊內需消費信心等，另稅收減少、恐衝擊地方政府財政可持續性，加上全球地緣政治不穩定、區域戰爭可能性大增，以哈衝突、紅海危機及俄烏戰爭等事件迄今未解，石油與大宗物資供應風險潛存，恐再次推升全球通膨，加劇全球經濟不確定性。

金融圈主管說，長期而言，地緣政治緊張將導致全球市場進一步分化成多個區域集團，阻礙投資與經濟活動，因此，台資租賃公司即使放款對象為內資或台商企業也同步轉趨保守。

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