合庫銀 下半年徵才百人

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
合庫銀行招募百名一般金融人員，起薪高達39,800元。。 合庫／提供
合庫銀行招募百名一般金融人員，起薪高達39,800元。。 合庫／提供

公股銀行上半年第一波徵才結束之後，下半年徵才已啟動，且職缺仍上看2,000人。近兩年招考報名人數已居公股之冠的合庫銀行昨（4）日宣布釋出100名職缺，不限商管背景。公股銀主管表示，少子化加上年輕行員流動率較高，年度徵才早已調整為全年多次，不再僅鎖定畢業季新血。

八大公股行庫加上輸出入銀行、農業金庫的大規模徵才均委託金融研訓院辦理招考。合庫此次主打一般金融人員，起薪達39,800元。報名時間從9月5日起到18日截止，筆試於10月5日在台北、台中及高雄三地同步舉行，11月3日進行口試，最終錄取名單預計11月上旬公布。合庫表示，不論剛踏入職場的新鮮人或想要挑戰自我、尋求更大成長的在職人士，都歡迎加入。

合庫在國內外擁有近300家據點及超過8,000名員工，以穩健經營著稱，薪資待遇和福利更是金融業界翹楚，這讓合庫成為許多金融求職者的首選。據悉，合庫近兩年招考的報名人數已登上公股銀之冠。包括前董事長雷仲達的女兒也曾透過招考方式進入合庫服務。

此外，華南銀行上月已展開今年第二次徵才，包括兩百餘位資深存匯業務專員，起薪47,000元以上，另也招募一般行員等。華銀指出，今年預計委託金融研訓院辦理七次徵才，人數上看1,000位。彰化銀行（2801）上半年已辦理三次大型徵才，總計招募名額696人。

合庫 徵才

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