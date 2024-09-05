高雄銀存放款 跳增15%

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

高雄銀行（2836）昨（4）日舉行法人說明會，公布高雄銀受惠今年3月完成50億元的該行歷來最大規模現金增資案後，業務動能大幅成長，第2季存放款平均餘額均較去年同期大幅成長超過15%，業務動能增長也使得高雄銀上半年稅前盈餘成長，稅後純益則是微幅下滑，累計上半年每股稅後純益（EPS）為0.27元。

高雄銀昨天法說會由總經理徐翠梅主持，她表示，高雄銀上半年財務、業務表現穩健，今年第2季較去年同期稅前盈餘增加0.35億元，成長10.29%；稅後純益增加0.35億元，成長13.51%，主要受惠於淨收益增加0.9億元，成長8.6%，其中，利息淨收益增加0.55億元，成長8.5%；手續費淨收益增加0.19億元，成長9.18%。

高雄銀行累計上半年稅前盈餘則為6.47億元，較去年同期增加0.13億元，微幅成長約2%，稅後純益4.65億元，較去年同期略減0.06億元，累計上半年EPS為0.27元。

徐翠梅指出，受惠現增完成帶動業務動能，今年第2季高雄銀放款平均餘額2,054 億元，較去年同期增加275億元，大幅成長15.46%；存款平均餘額2,750億元，較去年同期增加360億元，增幅15.06%。高雄銀將持續配合政策拓展綠能產業放款、深耕聯貸企業戶，落實普惠金融及善盡企業社會責任。

EPS 增資

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