國銀衝刺放款 長天期定存年息上看2%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

國銀衝刺放款，積極吸收新台幣存款提供放款胃納量，各大銀行9月紛紛推出長天期台幣定存優惠專案，如王道銀行推出9個月期年利率1.99%的新台幣高利定存專案；樂天銀則最新推出6個月2%高利定存專案，永豐銀行台幣定存專案同樣年利率上看2%。

樂天銀行即日起至9月30日止，推出6個月期定存年利率2%的活動，不限新、舊客戶均可享受此優惠。每單筆定存最低起存金額為1萬元、上限為300萬元，無存款筆數之限制。

永豐銀行即日起至10月31日止，推出新台幣6個月期定存優惠方案，以新資金申辦，單筆起存額達100萬元，可享2%優惠年利率，單筆起存額達30萬元，享1.77%優惠利率。

王道銀行（2897）即日起至12月31日止，推出9個月年利率1.99%的新台幣高利定存專案，單筆起存金額為新台幣2萬元，單筆最高上限為新台幣300萬元（含），活動期間每人最多可存99筆。

渣打銀行持續搶客，即日起至9月30日止，推出新台幣高利定存專案，活存戶只要匯入新資金，並透過分行臨櫃或myRM數位隨行理專服務辦理，即可享6個月天期1.7%高利定存專案，起存門檻100萬元起跳、最高可以承作1,000萬元。

星展銀行即日起至10月31日止，推出新台幣定存專案，給出3個月期1.65％、6個月期1.7％兩方案，但需留意限星展豐盛理財客戶及星展豐盛私人客戶才能參加。

台新銀即日起至12月31日止，推出「新優利台幣定存專案」不限新、舊戶，可享6個月期1.65%優惠利率，單筆金額最低需10萬元。

定存 新台幣 永豐銀行

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