新台幣存款高利 喊到10%

銀行放款動能高漲，急需吸收新台幣存款資金因應，加上高利環境下，投資人擁有許多高利安全存放新台幣機會，新台幣高利存款9月繼續大比拚，1個月天期存款最高推出10％好康，將來銀與聯邦銀都加入給高利戰局，北富銀、渣打銀也端出高利存款牛肉，給予投資人資金停泊高利機會。

將來銀推出的新戶10％優利定存活動，9月底到期，給出1個月天期年利率10％專案，單筆起存1萬元、單一客戶最高上限5萬元；如果是舊戶，成功邀請兩名客戶或以上開立帳戶並完成綁定，則可以享有限額5萬元以內、10％高利存款專案，加息期間30天。

聯邦銀（2838）的New New Bank數位帳戶，到明年1月20日的專案，給予存戶活儲2％高利，如果是新戶完成任務，可以享有成功開戶次一個月份，限額10萬元以內的10％高利活儲。

王道銀高利新台幣活儲專案，5萬元內可享8.8％活儲利率，專案到9月底為止，活動期間成功開戶就可享2個月的高利活動專案。

富邦數位帳戶最新活動到10月底為止，只要開戶成功日前六個月內從來沒有持有富邦有效存款帳戶，開戶成功當日起算180天內，每日帳戶日終餘額新台幣10萬元以內，可以適用2％專案利率，超過10萬到15萬則可以適用2.5％活儲利率。

華南銀也向新戶招手，今年年底前開立SnY數位存款帳戶，開戶日起算，最多享6個月新台幣存款10萬元以內2.5％活儲存款利率。

由於短時間內開立不同數位存款帳戶，可能面臨短時間銀行密集查詢聯徵中心紀錄，如果擔心，民眾可選擇渣打銀推出的新台幣高利活存專案，只要符合新資金、VISA金融卡累積消費2萬以上，又是全新合格優先理財貴賓（往來資產300萬以上），當月活存新資金新台幣200萬以上，該筆新資金可以拿到2.2％活儲利率，個人戶當月適用優惠專案新資金以新台幣600萬為上限。