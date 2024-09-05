亞幣不同調 台韓最弱勢

亞洲股市昨（4）日同遭大屠殺，主要亞幣走勢卻明顯不同調。中央銀行統計顯示，美元指數昨日下挫0.04%，主要亞幣升貶互見，其中，具避險功能的日圓匯率勁升0.67%，星元與人民幣匯率也分別上漲0.11%與0.07%；台灣主要貿易對手國貨幣韓元貶值0.2%，新台幣匯率貶幅0.39%，淪為「最弱亞幣」。

匯銀主管指出，美股前日崩跌拖累亞股表現，但主要亞幣走勢並不一致，被視為避險貨幣的日圓匯率走揚，星元與人民幣匯率持堅，新台幣與南韓則有如「難兄難弟」、匯價同步下挫，但新台幣匯率走勢更為疲軟，貶幅接近韓元的兩倍，在主要亞幣裡表現最為弱勢。

昨日主要貨幣對美元升貶幅 圖／經濟日報提供

匯銀主管分析，昨日牽動國際匯市的關鍵主因是美國製造業數據表現疲弱，使市場對美國經濟「硬著陸」的疑慮加深，接下來，市場將緊盯美國周五將公布的非農就業數據。

央行資料指出，今年以來至昨天為止，美元指數累計上漲0.3%，主要亞幣僅星元匯率一枝獨秀、勁升0.95%，其餘亞幣均為貶值。

除星元外，人民幣匯率表現最為抗跌、今年以來僅貶值0.29%，日圓匯率貶幅縮至2.46%，韓元匯率下挫4.02%，新台幣匯率貶幅4.51%，仍為最弱亞幣。

匯銀主管說，市場預期聯準會9月將降息1碼，除非有跡象顯示可能擴大降息幅度，否則新台幣、韓元等亞幣短期內將維持偏弱格局。