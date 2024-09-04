搶房貸怕利率高到3%多？ 這行庫房貸正常收件利率只2.4%

民眾房貸求貸無門驚動府院高層，承辦新青安房貸的八大公股行庫也有過半因為快觸及銀行法72-2條上限，進入警戒緩收件，並且不少國銀「以價制量」導致民眾房貸利率拉到3%還未必搶得到。不過，也是公股行庫的台企銀（2834），不僅房貸未達警戒線、正常收件，而且非新青安的自住最低房貸利率也只要2.4%。

八大公股行庫承辦新青安房貸，除了台銀、土銀就只有台企銀，沒有達到房貸警戒水位。台企銀4日舉行上半年法說會，會上法人關切房貸滿水位問題台企銀狀況如何？台企銀副總經理陳紹晃指出，銀行法第72-2條法定不動產相關貸款餘額佔存款與金融債發售額比率上限30%，台企銀至6月底此一比率為26.37%，尚未到內部的警戒線。因此台企銀目前並未對房貸停止放貸，只是考量房屋交易市場熱絡，房價持續攀高，因此為控管授信風險，除新青安等政策性貸款外，一般房貸有提高利率因應。

陳紹晃指出，至6月底台企銀的個金房貸業務放款平均餘額為2,816.12億元，佔新台幣放款平均餘額的20.85%。因此為控管授信風險，提高一般房貸利率。

根據台企銀資料，新青安、內政部住宅補貼等政策專案房貸以外，一般房貸分兩類有提高利率，第一是屬購置自用住宅貸款者，承作利率2.4%起，而如屬非自用住宅房貸，承作利率則是從2.6%起。相較不少民營銀行房貸利率起跳價一口氣拉到3%還要排隊等、未必貸得到，台企銀因為房貸未達警戒線，相對緩和。