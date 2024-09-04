限貸令事件延燒 財政部：新青安貸款多為自住需求 與投機炒房不同

財政部今（4）日下午召集公股銀行總經理開會，要求銀行注意貸款業務控管事項，尤其是優先確保無自用住宅及已承諾貸款件的民眾需求，以穩定金融市場秩序。此外，財政部表示，整體青安貸款餘額占整體房貸餘額比率僅9.92%，貸款對象絕大部分為自住需求，與投機炒房不同。

財政部要求公股銀行應注意的貸款業務控管事項有七大項，建立自用住宅貸款的留控機制，包括各銀行貸款額度優先提供民眾自用住宅貸款及已承諾的貸款；公股銀行須配合銀行公會將建置的銀行住宅貸款資訊揭露專區；要求公股銀行提供電話諮詢專線，維持暢通利民眾查詢；金管會研議銀行法第72條之2的控管規範，公股銀行要密切關注，並依規定辦理。

財政部要求公股銀行建立嚴謹的各產業貸款風險管理機制，避免貸放過度集中特定產業；公股銀行應審慎評估新青安貸款案件，協助貸款人審酌還款力；公股銀行應澈底落實徵授信審核，後續還要追蹤查核，不合規定的借款戶，要追回利息補貼並調整貸款條件。

財政部表示，新青安貸款自去年8月推出，至今年7月止已有1年，累計已協助7.3萬戶無自有住宅者購屋；整體青安自99年開辦以來至今年7月底止的貸款餘額，占整體購置住宅貸款餘額比率9.92%，青安的貸款對象大部分為自住需求。

新青安由於還款條件寬鬆，被批評是炒房元凶、高房價禍首，但財政部強調，青安貸款自99年底推動迄今，已協助41萬餘戶無自有住宅家庭購屋安居，充分發揮政策協助目的，立意良善不容抹煞，