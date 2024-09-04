台企銀不動產放款比率低於27% 下半年聚焦自住需求
市場頻傳房貸拉「緊」報，台企銀今天指出，依銀行法第72條之2規定設算，不動產放款比率約達26.37%，距法定上限仍有距離，下半年業務推展仍會以自住等剛性需求為主。為控管風險，會適度提高房貸利率，但強調新青安等政策性貸款利率不變。
台灣企銀今天舉行第二季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，公布2024上半年財務數字及營運狀況，截至第2季合併稅前淨利為新台幣78.78億元，較去年同期成長5.96%，稅後淨利62.44億元，較去年同期增加0.68%。
陳紹晃說明，台企銀上半年獲利主要來自於放款業務收益，除了中小企業放款穩定成長，個金房貸業務承作量也有提升。
陳紹晃指出，台企銀上半年主要獲利成長動能來自手續費淨收益，受惠投資市場熱絡，帶動財富管理業務推展有成，且非經常性的聯貸手續費收入挹注，帶動放款手續費收入提升，截至第2季手續費淨收益達37.78億元，較去年同期成長65.48%。
展望下半年，台企銀表示，新青安房屋貸款專案提升自住族群買房意願，且企業普遍看好未來科技、傳產新建廠房動能提升，將有助於延續台企銀下半年放款成長，業務推展方向將以中小企業放款、個金放款、外幣放款為主。
同時，會中法人關切市場頻傳房貸緊縮，台企銀如何因應。台企銀回應，若以銀行法第72條之2規定設算而言，截至6月底，台企銀不動產放款比率為26.37%，距離上限的30%仍有段距離，目前並未停止房貸業務的放貸。
不過，台企銀表示，考量到目前整體房屋交易市場熱絡、房價持續攀高，為控管授信風險，會適度提高房屋貸款利率，但強調新青安等政策性貸款，利率維持不變。
台企銀指出，因控管授信風險而提高房貸利率的措施，將影響第4季房貸整體放款量；下半年業務推展仍會以自住房貸等剛性需求以及整批分戶為主，並遵照中央銀行選擇性信用管制措施，辦理不動產授信業務，同時落實貸前徵審與強化貸後管理，促進房地產市場健全發展。
依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額，不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半以28%以上為警戒區。
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