房貸滿水位 「不動產放款天條」該排除哪類放款？央行提這些意見

銀行房貸滿水位，有不動產放款「天條」之稱的銀行法72-2條三成上限，是否有必要進一步放寬？金管會4日找來國銀總經理開會，央行則由業務局副局長列席；據悉，對於銀行法72-2條是否排除國銀海外分行的不動產放款，央行持中立態度，僅強調若要排除，「分子、分母得一併處理」。

房貸借不到釀成民怨，立委郭國文建議，銀行法72-2條可排除國銀海外分行承作的不動產放款，主要原因有二，一是不會影響台灣不動產市場，第二則是因市場不同、風險也不同，所以排除的衝擊與影響會較低。

對此，央行官員態度中立，僅強調若要採取此做法，邏輯上而言「分子、分母都要一併排除」，因銀行法72-2條規定的三成上限，分母是「國內分行的新台幣存款加海外分行的存款」，分子則是「國內與海外的住宅與企業建築放款」，若要排除分子裡的海外建築貸款，那麼分母裡的海外分行存款也得一併扣除。

央行官員表示，政府鼓勵危老都更，因此建商在購地興建階段，均有相關政策獎勵，央行的選擇性信用管制也排除危老都更。不過當建商走危老、都更後興建而成的成屋，是否可排除在銀行法72-2條的限制之外，央行態度保留，同樣都是房屋貸款，若要因興建者或地域別的不同而排除適用，「很容易產生問題」。

以央行祭出的房市信用管制措施而言，目前確實也有一些可排除、不受限制的項目；例如，金融機構承作的不動產抵押貸款，若屬都市更新、危老重建，或其他配合政府相關政策的重建案件，可不受信用管制限制。