快訊

中共登陸艦、貨輪福建海域兩棲演習 國防部：監控應處

中信金搶第一！宣布昨向公平會申報結合 展現最大誠意

國立高科實中耗資27億元建校 確定2025年提前招生

房貸滿水位 「不動產放款天條」該排除哪類放款？央行提這些意見

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
銀行房貸滿水位，有不動產放款「天條」之稱的銀行法72-2條三成上限，是否有必要進一步放寬？金管會4日找來國銀總經理開會，央行則由業務局副局長列席。圖／本報系資料照片
銀行房貸滿水位，有不動產放款「天條」之稱的銀行法72-2條三成上限，是否有必要進一步放寬？金管會4日找來國銀總經理開會，央行則由業務局副局長列席。圖／本報系資料照片

銀行房貸滿水位，有不動產放款「天條」之稱的銀行法72-2條三成上限，是否有必要進一步放寬？金管會4日找來國銀總經理開會，央行則由業務局副局長列席；據悉，對於銀行法72-2條是否排除國銀海外分行的不動產放款，央行持中立態度，僅強調若要排除，「分子、分母得一併處理」。

房貸借不到釀成民怨，立委郭國文建議，銀行法72-2條可排除國銀海外分行承作的不動產放款，主要原因有二，一是不會影響台灣不動產市場，第二則是因市場不同、風險也不同，所以排除的衝擊與影響會較低。

對此，央行官員態度中立，僅強調若要採取此做法，邏輯上而言「分子、分母都要一併排除」，因銀行法72-2條規定的三成上限，分母是「國內分行的新台幣存款加海外分行的存款」，分子則是「國內與海外的住宅與企業建築放款」，若要排除分子裡的海外建築貸款，那麼分母裡的海外分行存款也得一併扣除。

央行官員表示，政府鼓勵危老都更，因此建商在購地興建階段，均有相關政策獎勵，央行的選擇性信用管制也排除危老都更。不過當建商走危老、都更後興建而成的成屋，是否可排除在銀行法72-2條的限制之外，央行態度保留，同樣都是房屋貸款，若要因興建者或地域別的不同而排除適用，「很容易產生問題」。

以央行祭出的房市信用管制措施而言，目前確實也有一些可排除、不受限制的項目；例如，金融機構承作的不動產抵押貸款，若屬都市更新、危老重建，或其他配合政府相關政策的重建案件，可不受信用管制限制。

央行 建商 建案 房市 房貸 都更 金管會

延伸閱讀

大陸提前還房貸停不下來 銀行設門檻阻還貸

不動產放貸「放寬至1.47兆」 綠委郭國文：若非大開後門水位已滿

獨／銀行土建融偏高者小心！金管會邀主要銀行 準備出招了

台企銀法說會／上半年淨收益創新高 獲利穩健成長

相關新聞

房貸滿水位 「不動產放款天條」該排除哪類放款？央行提這些意見

銀行房貸滿水位，有不動產放款「天條」之稱的銀行法72-2條三成上限，是否有必要進一步放寬？金管會4日找來國銀總經理開會，...

金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

金管會今日傍晚舉行線上臨時記者會，說明上午召13家國銀開會的重點裁示。金管會已要求銀行，不動產放款資源必須優先提供首購、...

台股殺很大、匯市爆量挫 匯銀主管見1狀況：外資這波匯出潮恐尚未結束

金融市場恐慌情緒蔓延，國內匯市爆量重挫。熱錢4日大舉落跑逾10億美元，台股指數盤中狂瀉逾千點，新台幣匯率一度挫至32.2...

解決房貸荒！財政部下午召行庫開會作出7大提示 詳細內容曝光

財政部今日下午召公股銀行總經理開會，除了要求公股銀行應切實依據金管會在上午研商房貸相關議題因應對策會議結論辦理之外，並且...

解房貸之亂！財政部提七大項重點出爐 籲公股銀配合

財政部表示，4日下午邀請公股銀行總經理與會，督請公股銀行應切實依據今日上午金管會研商房貸相關議題因應對策會議結論辦理，並...

股匯狂殺！新台幣爆量重貶1.26角 淪最弱亞幣

美股重挫加上輝達崩跌，台股響起空襲警報，盤中崩跌逾千點，外資更大砍千億元，創下歷史紀錄。熱錢爆量出逃，新台幣兌美元跟進下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。