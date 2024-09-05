聯亞期貨 契約保證金調高

期交所將於今（5）日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月分保證金適用比例，為現行所屬級距適用比例之1.5倍。

本次調高係聯亞（股票代號：3081）經櫃檯買賣中心於113年9月3日公布為處置有價證券（處置期間為113年9月4日至113年9月20日）。

期交所依規定調高聯亞期貨契約（OTF）所有月分保證金適用比例，自9月5日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於9月20日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前之保證金。參照證券市場處置措施，調整期間如遇休市、有價證券停止買賣、全日暫停交易，則恢復日順延執行。