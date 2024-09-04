解決房貸荒！財政部下午召行庫開會作出7大提示 詳細內容曝光

財政部今日下午召公股銀行總經理開會，除了要求公股銀行應切實依據金管會在上午研商房貸相關議題因應對策會議結論辦理之外，並且提出七大業務提醒與控管事項，包括：

財政部並在會中多次強調，請各公股銀行務必確實依照中央銀行及金管會相關規範及政策，優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件之民眾需求，並妥善調配資金，以穩定金融市場秩序，請民眾放心。