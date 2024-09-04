不限貸！財政部指示公股行庫房貸七大重點 全文一次看

財政部晚間發布，今天召集公股銀行總經理與會，除督請公股銀行應切實依據今天金管會研商房貸相關議題因應對策會議結論辦理，並指示公股行庫七大重點辦理房貸業務並進行控管，以下為財政部發布新聞稿全文：

財政部進一步說明，該部於會中多次強調，請各公股銀行務必確實依照中央銀行及金管會相關規範及政策，優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件之民眾需求，並妥善調配資金，以穩定金融市場秩序，請民眾放心。