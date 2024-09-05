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櫃買中心招募四類專才 12日截止

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

櫃買中心將招募會計審計、財務金融、應用系統開發及主機管理等四類人員，歡迎具備專業技能及豐富經驗的菁英加入櫃買團隊，報名時間至9月12日截止，一律採網路報名，招募資訊請參閱證基會招募專區（網址：https://examweb.sfi.org.tw/tpex20240928）。

櫃買中心一直以來扮演「經濟活力的推手，成功企業的搖籃」角色，也積極推動永續發展債券市場，協助企業落實永續發展及邁向低碳轉型，永續發展債券發行量屢創新高；未來也持續朝扶植優質企業、精進永續發展債券市場、持續研議更多新型態商品、完善資本市場永續生態系，以及協助提升市場參與者的營運韌性五大面向發展。

櫃買中心致力建構友善的職場環境，並重視員工身心健康及職涯發展以成為幸福企業。

債券 櫃買中心

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