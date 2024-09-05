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全民投資通識課 證交所開講

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導
證交所董事長林修銘歡迎社會大眾加入「一路升級！全民投資通識課」學習行列。證交所／提供
證交所董事長林修銘歡迎社會大眾加入「一路升級！全民投資通識課」學習行列。證交所／提供

近年股票投資有愈來愈年輕化趨勢。臺灣證券交易所創新金融教育，推出全民投資通識課。證交所董事長林修銘表示，在與年輕投資者互動與溝通的過程中，觀察到年輕人對取得正確市場訊息、建立正確投資觀以及理解商品特質往往不得其門而入；如何透過更多元、更便捷的管道，讓投資人低成本獲得正確投資理財知識，成為證交所推廣金融教育的重大目標。

根據證交所統計，截至8月底，市場總開戶數中，19歲以下、20至30歲等年輕族群分別增至54.57萬人、165.97萬人，單單8月便增加2.37萬人、2.7萬人，可見台股投資市場有愈來愈年輕化現象。

林修銘分享說，「投資理財是人生重要課題，了解所投資的商品、公司是投資根本」，這樣的理念催生「一路升級！全民投資通識課」近日在證交所官網相關平台首度上線，免學費的課程，涵蓋多元新經濟產業、ETF、生技產業、盤中零股交易、定期定額投資、ESG與反詐騙等豐富主題，希望協助投資人更加了解市場趨勢、掌握投資工具、解析投資盲點，暢行資本市場。

近年證交所致力跳脫框架，以多元宣導形式接觸年輕世代，包含透過社群發布證券新知、打造「宅在家學習網」發布證券學習及風險控管相關資訊、編製宣導漫畫傳達投資觀、結合外送熱潮推出「證派外送」平台宣傳反詐騙、與饒舌歌手合作創作不同投資主題的嘻哈歌曲、結合實體通路廣播進行生活化投資宣導等。

這次證交所首次打造線上課程，將基礎概念、投資重點主題、資訊管道進行系統性統整，並聘請專業財經主播，以輕鬆明快的方式教學，將專業投資知識，轉化為易入門的內容，期盼年輕世代能無負擔學習，一起探索多元趨勢，在未來投資道路上走得更穩、更遠。

林董事長期許這一系列課程，能讓投資人學完後，在投資道路上找到合適的風格與策略，也能在未來面對市場資訊時，做出理性及正確投資判斷。

證交所

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