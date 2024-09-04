解房貸之亂！財政部提七大項重點出爐 籲公股銀配合

財政部表示，4日下午邀請公股銀行總經理與會，督請公股銀行應切實依據今日上午金管會研商房貸相關議題因應對策會議結論辦理，並籲請注意相關貸款控管七大事項，首要配合辦理建立自用住宅貸款留控機制，包括各銀行貸款額度優先提供民眾自用住宅貸款及已承諾之貸款。另加強客服，提供電話諮詢專線，並務必確保專線暢通，以利民眾查詢。

財政部督導公股行庫注意相關貸款控管事項包括：

財政部進一步說明，該部於會中多次強調，請各公股銀行務必確實依照中央銀行及金管會相關規範及政策，優先確保無自用住宅及已承諾貸款案件之民眾需求，並妥善調配資金，以穩定金融市場秩序，請民眾放心。