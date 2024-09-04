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台股殺很大、匯市爆量挫 匯銀主管見1狀況：外資這波匯出潮恐尚未結束

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
熱錢4日大舉落跑逾10億美元，台股指數盤中狂瀉逾千點，新台幣匯率一度挫至32.208元、最多貶值1.46角。圖／聯合報系資料照片
熱錢4日大舉落跑逾10億美元，台股指數盤中狂瀉逾千點，新台幣匯率一度挫至32.208元、最多貶值1.46角。圖／聯合報系資料照片

金融市場恐慌情緒蔓延，國內匯市爆量重挫。熱錢4日大舉落跑逾10億美元，台股指數盤中狂瀉逾千點，新台幣匯率一度挫至32.208元、最多貶值1.46角；儘管中央銀行與出口商聯手拋匯，仍不敵如瘋狗浪般強勁的匯出力道，新台幣匯率終場重貶1.26角，收在32.188元，連四貶並為逾半個月新低。

新台幣匯率今天貶值1.26角，為近三個月來最大，新台幣匯率已連續四天下挫，累計貶值2.85角。

匯銀主管透露，外資今天全天都在抽腿撤出，央行則是頻頻進場抑制貶幅，加上政府基金、投信業者海外投資的買匯需求湧現，匯市今天再爆22.675億美元的成交巨量，已連續四天突破20億美元。

匯銀主管指出，近四日以來，外資累計匯出超過40億美元，觀察今天央行並未竭盡全力阻貶，推測外資這波匯出潮，恐怕還沒那麼快畫下句號。

美國前一天公布的ISM製造業數據疲軟，引發市場對美國經濟前景的擔憂，加上輝達（NVIDIA）股價重摔，美股四大指數下挫，拖累台股等主要亞股表現；台股盤中崩跌逾千點，外資單日賣超台股破千億元，締造歷史最大紀錄，投資人如驚弓之鳥。

展望後市，匯銀主管分析，外資已連11日賣超台股，今天賣超規模更是暴增至上千億元，以此研判，新台幣匯率短期內恐將維持弱勢格局，至少在本周五美國非農就業數據出爐前，匯價都易貶難升，並位於32~32.5元區間波動整理。

匯銀主管指出，今天市場幾乎一面倒地都在買美元，導致新台幣匯率承受較大的貶值壓力，央行雖進場拋匯調節，但並未卯足全力，出口商也進場賣美元，卻著眼新台幣匯率貶勢加劇、惜售風氣漸盛，新台幣匯率缺乏有力支撐下、重貶逾1角報收。

匯銀主管說，美國本周五發布的非農就業數據十分關鍵，若表現同樣不佳，導致投資人信心潰散，恐將進一步打擊國內股匯市表現。

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