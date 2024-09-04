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金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

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金管會籲 銀行貸款額度優先給首購、自住等三類族群

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

金管會4日上午邀集央行財政部和13家公民營行討論房貸議題，並在晚間召開記者會。銀行局副局長林志吉說，各銀行貸款額度（含自然攤還額度）應優先提供民眾首購、自住貸款及已承諾貸款這三類族群。

他說，銀行需建立房貸流量控管機制，並要求各銀行針對計算《銀行法》72-2條不動產放款分子的申報資料，需做三大項區分，一是興建住宅建築及企業建築放款，二、購置住宅建築放款，三、購置企業建築放款。

林志吉說，過去金管會也曾對土建融集中度較高銀行，要求提改善計畫，要求各銀行將不動產放款做數據區分，可更清楚資金流向，對金管會決策有助，但未進一步說明配置土建融較高者，有何規範。

據透露，為妥適調節銀行土建融和房貸的配置，金管會給各銀行的開會說明中，已「白紙黑字」明確要求各銀行需將72-2條不動產放款做三大項區分作申報資料，並得每兩周回報。

金管會更指出若銀行配置比例有顯著不合理偏重土建融者，將要求銀行提改善計畫，並考量採取相關監理措施，包括拉高第一類授信的備抵呆帳比例。

央行 房貸 財政部 金管會

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