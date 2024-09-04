寶佳集團被詐騙APP冒充 公司發聲明

詐騙事件層出不窮，連寶佳集團都深受其害，近期有不肖人士冒充其品牌投放投資消息。寶佳、嘉源及合欣公司4日發布聲明稿指出，針對不肖人士於網路等方式，偽造本公司甚而金融監督管理委員會及主委名義，對外進行投資詐騙乙節，本公司已向臺北地檢署遞狀提起告訴及告發。

寶佳、嘉源及合欣公司聲明指出，經查，近日有不肖人士假藉寶佳資產管理股份有限公司（寶佳公司）及嘉源投資有限公司（嘉源公司）、合欣投資股份有限公司（合欣公司）之名義，透過虛假「合欣智選」APP程式、網路平台、簡訊、LINE、FB等社群媒體或通訊工具，傳送不實投資訊息，詐騙投資人。

為免民眾受騙受害，寶佳公司、嘉源公司及合欣公司已委任陳昭龍律師、吳昱均律師向臺北地檢署遞狀提出告訴及告發，請求偵查機關儘速指揮電信警察機關予以調查，遏阻不肖人士之犯行，暨端正視聽並維護寶佳公司、嘉源公司及合欣公司商譽。

寶佳、嘉源及合欣公司特此聲明，不法犯罪集團冒用公司名義之詐騙行為，與三家公司完全無關。寶佳公司、嘉源公司及合欣公司並非證券商、期貨商、投信投顧之特許金融事業，絕無招攬個別投資人進行投資理財之業務行為，亦未委託號稱股市名師進行投資建議或代操之行為。