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股匯狂殺！新台幣爆量重貶1.26角 淪最弱亞幣

中央社／ 台北4日電
熱錢爆量出逃，新台幣兌美元跟進下殺，今天收盤收32.188元，重貶1.26角，淪為最弱亞幣，台北及元太外匯市場總成交金額為22.675億美元。路透
熱錢爆量出逃，新台幣兌美元跟進下殺，今天收盤收32.188元，重貶1.26角，淪為最弱亞幣，台北及元太外匯市場總成交金額為22.675億美元。路透

美股重挫加上輝達崩跌，台股響起空襲警報，盤中崩跌逾千點，外資更大砍千億元，創下歷史紀錄。熱錢爆量出逃，新台幣兌美元跟進下殺，今天收盤收32.188元，重貶1.26角，淪為最弱亞幣，台北及元太外匯市場總成交金額為22.675億美元。

美國8月製造業數據引發市場憂心經濟前景，加上輝達崩跌9.53%，拖累台股指數下挫999.46點，收在21092.75點，創史上第3大收盤跌點。據統計，今天外資大砍台股達新台幣1007.51億元，創下賣超歷史新高紀錄。

新台幣兌美元今天開盤價為32.08元，而後跌勢持續擴大，盤中最低觸及32.208元。

外匯交易員表示，今天市場幾乎都站在美元買方，外資提款台股並匯出、投信投資款前進海外，雖然出口商在32元上方開始進場，但現在才月初、廠商不急著賣，使得新台幣缺乏支撐，貶勢加劇。

根據央行統計，美元指數今天小跌0.04%，亞幣升貶互見，人民幣小升0.07%，日圓強彈0.67%，韓元下跌0.2%，新台幣重貶0.39%、淪最弱亞幣。

外匯交易員分析，美國聯準會9月降息的題材先前陸續反映完畢，除非有跡象顯示降息幅度擴大，否則美元已經打底完成，新台幣要回頭走升的難度蠻高；此外，外資賣超台股達千億元，但在匯市的匯出金額遠遠不及，賣壓延續之下，接下來新台幣料將於32.150至32.330元的區間偏弱格局震盪。

台股指數 外資 新台幣 美國聯準會 輝達

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