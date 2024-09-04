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排除都更危老房貸？金管會證實：央行盼再做考量

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

為解救房貸荒，國銀建議三大項不動產放款項目可排除《銀行法》72-2條不動產30%限額內，其中最引人關注的是危老都更土建融轉分戶房貸，銀行局副局長林志吉4日證實，央行建議金管會需整體考量，避免不動產市場過度吸收資金，影響到其他產業。

林志吉說，央行稍早有提說，不動產放款集中度（指占放款比重）已接近史上高點，若增加排除項目，將使不動產市場過度吸收資金，而影響到其他產業。

立委郭國文也抨擊，若72-2條再排除了都更危老轉房貸，形同「後門」開更大，他強調如何確保銀行公平待客應該是金管會加強研擬的重點，而非一昧想為不動產放款開後門。

金管會今早邀集央行、財政部和13家公民營行討論房貸議題。林志吉說，會中有銀行建議，一、危老都更土建融轉為分戶房貸可排除72-2條，主因都更危老承作土建融放款，本就不計入72-2條，當這些建物轉成房貸時，也建議可排除。

二、國銀海外分行的境外建築放款，主因跟國內不動產景氣無關，也建議可排除，三、政府機關興建圖書館和運動中心的放款。

林志吉說，對「都更危老轉房貸」是否可排除，央行會中有提出一些看法，建議金管會做整體考量；其次的海外分行建融排除，則有利有弊，金管會這兩案子都會做審慎評估，並非已經決定了。

最後的政府蓋圖書館和運動中心等三大議題都會納入全盤考量。

房貸 都更 金管會

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