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金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

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金管會將建立房貸流量控管機制 要求銀行優先承作這3類案件

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會將建立房貸流量控管機制。圖／本報資料照片
金管會將建立房貸流量控管機制。圖／本報資料照片

金管會今日傍晚舉行線上臨時記者會，說明上午召13家國銀開會的重點裁示。金管會已要求銀行，不動產放款資源必須優先提供首購、無自用住宅者，以及已承諾貸款這三種類型的貸款人，並且要建立管控機制。

其中，金管會已提出鬆綁銀行法第72條之2的方案，包括將都更危老的土建融所衍生出的分戶房貸，海外不動產、以及興建圖書館、學校等設施的部位可排除在計算範圍之列。

其中，各銀行最矚目的都更危老分戶房貸鬆綁，銀行局的構想，為把土建融金額等比的部位，且為無自用、首購的房貸可排除在72之2的計算範圍之內。

線上記者會由銀行局副局長林志吉主持，除了上述三種借款戶優先撥款之外，銀行局亦已責成銀行公會對各銀行建置資訊揭露專區，讓民眾能從專區上一目了然看到每家銀行是否還有房貸額度的情形，目標將從9月中旬開始執行。

今日來開會的銀行，除了八大行庫之外，還包括了中信、國泰、台新、北富銀、玉山銀行等五家民營銀行，共13家銀行，另外銀行公會、財政部、央行都有與會。

金管會已要求銀行未來每二周回報72條之2的不動產放款情況，對此林志吉指出，未來要分成興建放款，購置住宅貸款，購置企業建築貸款等三大細部數據，來向金管會提報「銀行房貸流量控管計畫」，並預估其存款增加的情況及客戶還款額度、已准未動撥額度，來評估未來自用住宅的資金還有多少受理新申貸的空間，並配置給上述三大優先承作的對象。

他舉例，像是全體國銀近三年存款增加11兆，其中30%可作不動產放款，亦即增加的11兆裡，約有3兆多可增加為不動產放款，這就是動態調整的過程。

林志吉也表示，倘若銀行所承作的土建融部位過高，也要提出控管計畫，包括降低比率，提存備抵呆帳都將被金管會所要求。

至於銀行法第72條之2的鬆綁，特別是都更危老衍生的分戶房貸，央行在會中表達，不動產貸款的集中度，已接近歷史高點為37.9%，認為不動產貸款吸納過度資金擔心影響其他產業，此外若把海外的建築貸款排除於72之2，有利有弊，這二點金管會將作更審慎評估，有可能透過行政院召開跨部會議協商。

房貸 自用住宅 都更 金管會

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