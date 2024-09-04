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國泰人壽《2024人生風險趨勢調查報告》 五成民眾疾病財務準備不足

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

國泰人壽4日舉辦《2024人生風險趨勢調查報告》發布會，針對全台20歲以上的民眾，以線上問卷形式進行抽樣調查，今年聚焦疾病議題，發現國人面對疾病風險「超前部署」仍有欠缺，期能提升全民疾病與健康的風險管理意識。

報告指出，台灣民眾僅38%自評處於健康狀態，卻有過半（50.5%）國人自認因應疾病的財務準備不足，疾病醫療準備缺口高達112萬元。為此，國泰人壽攜手業務員與全民響應，呼籲民眾從「照顧身、關懷心、保障財」三方面，建構應對疾病防禦力。

國泰人壽副總經理陳玟琪分享2024年人生風險排行，前四名分別為氣候變遷、世界大流行的傳染病、環境及人為汙染、慢性病，其中兩項人生風險與疾病議題相關，反映出台灣民眾高度重視疾病風險，而女性比男性的疾病風險意識高出近10%，專家表示因女性對問題的覺察力較高，會更敏感地對問題作出反應，並投入較多的關心。國泰人壽副總經理凃薏如指出：「隨著人口結構老化及多項疾病的罹患年齡逐年下修，對身體、心理、財務等面向都帶來相當的衝擊，但也同步提高大家的疾病意識」。

關於疾病風險，報告顯示高達52%民眾擔心生病後無法照顧家人，46%擔憂疾病產生的醫療支出，顯示民眾擔憂罹病後的財務負擔將嚴重影響生活。隨著醫療技術進步，許多新式療法並未納入健保給付範圍，且費用高昂，民眾過往的保險恐不足以因應現今的醫療支出。凃薏如建議：「民眾可善用時間複利效果，及早進行財務準備，再搭配保險補足保障缺口，透過保大再保小、保近再保遠、求廣再求深的三大心法，發揮保險最大價值，並兩年進行一次保單健檢，確保適足性以降低財務壓力」。

為陪伴民眾對人生的未知風險採取行動，國泰人壽邀集各界專家深入探討疾病準備，包括初日診所院長宋晏仁、國泰綜合醫院醫師武定一、諮商心理師蘇予昕，針對慢性病、傳染病、心理疾病等議題進行分享。在傳染病方面，醫師武定一指出，不論年齡，疫苗接種均為預防傳染病的首道防線。罹患傳染病將對生活造成劇烈影響，以感染COVID-19為例，罹病後可能對身體造成長期危害，例如肺部纖維化造成不可逆的傷害，即使痊癒仍將長期影響患者的肺部功能，或導致相關慢性疾病發生，將衍生更多的健康與財務支出問題。

在慢性病面向，從衛福部資料顯示．2023年國人十大死因中，有七項為慢性病，平均每2名就有1人罹患慢性病，院長宋晏仁表示，台灣慢性病的共病率（同時罹患多項慢性疾病）比例偏高，加上易取得健康資訊，提升民眾對於慢性病的關注度。除了生理疾病，諮商心理師蘇予昕也提醒民眾正視心理與精神疾病預防，心理狀態不像身體疾病有清楚的紅字警戒，民眾可從日常觀察開始，透過情緒排毒、體況檢視等方式，降低相關疾病的影響，才能因應自身乃至親友的疾病風險。

國壽表示，檢視近兩年的氣候風險與疾病風險主題，人生風險與身體、心理和財務的衝擊皆環環相扣，惟有事前預防及早準備，建立良好、全方位的疾病風險防禦力，才能降低對人生的衝擊，為個人、家庭搭建人生風險安全防護網。

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