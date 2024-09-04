快訊

基隆東岸商場鬥法！NET聲請假處分 拿9000萬元擔保獲准

柯文哲「公務員不坐牢」便簽 游淑慧：彭振聲口頭提過

外資賣超創史上最大！中信金蟬聯賣超冠軍 台積電也被大砍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全台電動車破8萬輛...電動車保單來了 「3加保項目」有助分散風險

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
配合電動車市占率逐漸提升，產險公司電動車專屬保單陸續上架銷售。圖/兆豐保險提供
配合電動車市占率逐漸提升，產險公司電動車專屬保單陸續上架銷售。圖/兆豐保險提供

電動車專屬險7月起上路，兆豐保險電動車專屬保單已上架銷售，要保人在投保兆豐產物汽車車體損失保險或兆豐產物汽車第三人責任保險後，可依個人需求，以附加條款方式加保「兆豐產物汽車車體損失保險電池自燃附加條款」、「兆豐產物汽車車體損失保險充電期間附加條款」或「兆豐產物汽車第三人責任保險充電期間附加條款」，才能得到電動車專屬完整保障。

根據交通部統計，截至今年7月底止，全台電動車已突破8萬輛，然而電動車雖可減少排碳量，但潛在的電池自燃所引發的風險也不容小覷，兆豐保險建議，車主投保電動車專屬保單時，可透過三種不同附加條款分散電池自燃、充電期間可能產生的風險。

兆豐產物汽車車體損失保險電池自燃附加條款，只要是非因外來意外事故之電池自燃或爆炸導致被保險汽車之毀損滅失，可申請保險賠償；如果加保「兆豐產物汽車車體損失保險充電期間附加條款」，則被保險汽車於充電期間因充電所致之毀損滅失，可申請保險賠償。

如果擔心電動車充電期間導致第三人傷害、死亡或是財物受損，建議可加保「兆豐產物汽車第三人責任保險充電期間附加條款」，當被保險汽車在充電期間因充電所致第三人傷害、死亡或財物受有損害，依法應負賠償責任而受賠償請求時，依本附加條款之約定，對被保險人負賠償之責。

兆豐保險指出，電動車保單為電動車專屬保險，因此不適用於燃油車、油電混合車，想知道自家車輛是否可投保電動車專屬保單，可從車牌號碼及排氣量著手檢視，只要車牌號碼為E、RE、WE，排氣量單位為HP（馬力）即適用電動車專屬保單。

兆豐保險提醒，電動車所使用的鋰電池，如因電池熱失控會造成更多化學反應及可燃物質，火勢較一般油車難撲滅，因此除了養成良好的充電習慣、定期回廠檢查保養，當車輛電池出現「發熱、膨脹、冒煙」等異常狀況需立即停用，才能安全用車。

保險 兆豐 電動車

延伸閱讀

官媒：中國製光伏電池板發光 照進加薩人間地獄

1公文讓保單強制抵債！財產歸零、僅存2張壽險還被扣押 67歲債務人嘆：連病都生不起

福斯汽車不排除關廠裁員 德國政府呼籲與工會協調

防電動車爆炸火勢 高雄停車場引入熱顯像加低壓細水霧

相關新聞

全台電動車破8萬輛...電動車保單來了 「3加保項目」有助分散風險

電動車專屬險7月起上路，兆豐保險電動車專屬保單已上架銷售，要保人在投保兆豐產物汽車車體損失保險或兆豐產物汽車第三人責任保...

縮短入帳時間！永豐銀導入區塊鏈、語意分析、網路爬蟲 外匯效率升3倍

導入三大科技應用，永豐金融服務效率飛躍成長！永豐銀行表示，針對外幣匯入作業，本（9）月起全新導入摩根大通（J.P. Mo...

國泰全國兒童繪畫比賽邁入第49屆 新世紀潛力畫展全面開跑

國內規模最大、歷史最悠久的繪畫賽事「國泰全國兒童繪畫比賽」已邁入第49屆，國泰金控（2882）今年特地響應國泰永續三主軸...

新台幣重貶1.26角 收32.188元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.188元，貶1.26角，成交金額16.29億美元

獨／銀行土建融偏高者小心！金管會邀主要銀行 準備出招了

銀行將過多資金、重壓土建融者，要小心了。金管會在今早會議中，提示各銀行，計算《銀行法》72-2條不動產放款分子中，若配置...

捧金飯碗機會來了！合庫銀行釋出百名職缺 一般金融人員起薪39K

捧金飯碗的機會又來了！合庫銀行繼上半年徵才成功吸引大量優秀人才加入後，為替來年儲備更多的營運動能，再度重磅出擊，釋出百名...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。