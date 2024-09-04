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期交所9月5日起 調高聯亞期貨契約保證金

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣期貨交易所9月5日調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例為現行所屬級距適用比例的1.5倍，這次調高係聯亞（3081）經櫃檯買賣中心於2024年9月3日公布為處置有價證券（處置期間為2024年9月4日至9月20日），期交所依規定調高聯亞期貨契約（OTF）所有月份保證金適用比例，自2024年9月5日（證券市場處置生效日次一營業日）該契約一般交易時段結束後起實施，並於證券市場處置期間結束後，於2024年9月20日該契約一般交易時段結束後恢復為調整前的保證金。

聯亞 臺灣期貨交易所

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