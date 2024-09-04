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縮短入帳時間！永豐銀導入區塊鏈、語意分析、網路爬蟲 外匯效率升3倍

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
永豐銀行表示，針對外幣匯入作業，本（9）月起全新導入摩根大通（J.P. Morgan）「Liink Confirm帳戶驗證平台」匯入匯款預查機制，運用區塊鏈技術可望有效降低因受款人資料錯誤而導致退匯、轉匯的機率。圖／永豐銀行提供
永豐銀行表示，針對外幣匯入作業，本（9）月起全新導入摩根大通（J.P. Morgan）「Liink Confirm帳戶驗證平台」匯入匯款預查機制，運用區塊鏈技術可望有效降低因受款人資料錯誤而導致退匯、轉匯的機率。圖／永豐銀行提供

導入三大科技應用，永豐金融服務效率飛躍成長！永豐銀行表示，針對外幣匯入作業，本（9）月起全新導入摩根大通（J.P. Morgan）「Liink Confirm帳戶驗證平台」匯入匯款預查機制，運用區塊鏈技術可望有效降低因受款人資料錯誤而導致退匯、轉匯的機率；同時，去(2023)年底已上線、運用語意分析及網路爬蟲技術的「智匯收」外匯快速解款服務，提升作業效率3至5倍，入帳時間更從過往平均耗時3.5小時，大幅縮短至3分鐘，有效撙節成本並提升客戶滿意度。

導入區塊鏈技術，期降低退、轉匯機率。永豐銀行表示，依循本行2022~2024中長期發展目標「加速數位發展」，積極運用領先科技、開創金融服務可能性。全新導入「Liink Confirm帳戶驗證平台」運用區塊鏈技術，當他行欲匯入外幣至永豐銀行帳戶時，透過API[4]串接，可於10秒內由系統自動回覆他行填寫的受款人資料是否正確；內部統計顯示，因受款帳戶與戶名不符、受款帳號有誤或受款帳號已銷戶等，占整體退匯、轉匯因素的4成，後續處理則消耗寶貴的人力資源，導入新技術後可望降低作業成本，並增進跨國交易作業正確性與安全性。

語意分析＋網路爬蟲，智匯收快速解款。同時，永豐銀行表示，「智匯收」導入機器學習的語意分析、網路爬蟲技術等，將過去接收外幣匯款電文後，需人工核對資料、聯繫客戶、確認申報內容才能解付款項的工作，轉為自動化服務及無紙化流程；客戶外幣匯入款可透過多元數位管道迅速得知，進一步登入網路銀行即時查詢匯入款明細資料與狀態並可自行申報性質及解付款項，便利調度資金。「智匯收」上線後，提升外匯作業效率3至5倍，節約年化約4,000人力小時，同時亦減少紙張使用量。

區塊鏈 永豐銀行

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