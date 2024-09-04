國泰全國兒童繪畫比賽邁入第49屆 新世紀潛力畫展全面開跑

國內規模最大、歷史最悠久的繪畫賽事「國泰全國兒童繪畫比賽」已邁入第49屆，國泰金控（2882）今年特地響應國泰永續三主軸之一的「健康」主軸，以「我愛健康生活」為主題，象徵揮別疫情走向健康，邀請所有國小、幼兒園的小小畫家一起腦力激盪，鼓勵孩子們以畫筆繪出心中的健康生活幸福藍圖。

比賽分為幼兒園、國小低年級、中年級、高年級共4組，即日起徵畫至10月1日止；亦同步啟動「 第24屆新世紀潛力畫展」作品徵選，發掘更多新生代藝術家。

國泰每年舉辦兒童繪畫比賽，今年邁入第49屆，近年每屆平均吸引逾6萬人參與，自2020年起將繪畫主題加入環境關懷元素。

2021年更擴大攜手「荒野保護協會」及青年公園志工隊，讓孩童實地寫生後參與「種樹體驗與生態導覽」，透過雙手接觸泥土、種下樹苗的過程，落實守護地球意識。

今年則結合「健康」主題，希望每個小朋友都能從小就對健康有正確、正向的認知。

「國泰全國兒童繪畫比賽」今年度特地於北、南各舉辦一場戶外寫生活動，將在9月7日、9月21日上午分別於台南市台南公園彩虹舞台及台北市青年公園露天音樂台登場，現場可免費索取圖畫紙進行寫生，當場繳交參賽作品者，還能兌換限量交畫紀念品及好禮摸彩券，讓孩子走出戶外，用眼耳鼻感受大自然，掌握筆觸，繪出小朋友心中對健康生活的定義。

除了寫生之外，今年還擴大舉辦，邀請專業老師現場教學「藝術手作DIY」課程，讓孩子學習運用不同媒材創作，以觸發多面向的美學體驗；並設立結合健康、永續及環保元素之互動遊戲攤位，完成任務即可兌換限量小禮物，不僅讓孩子走出戶外、遠離3C，還可以邊玩邊學習獲得小禮物，為孩子創造美好的童年體驗及回憶。

除了兒童繪畫比賽，國泰金控為鼓勵大專院校及高中職美術相關科系學生創作，發掘更多新生代藝術家，同步舉辦「第24屆新世紀潛力畫展」，提供對美術創作有熱忱的青年學子展現作品並獲得獎學金的最佳機會，繳畫期間至10月21日止，作品以「20號至50號」規格之「水彩畫」或「油畫」為限。

「第49屆國泰全國兒童繪畫比賽」、「第24屆新世紀潛力畫展」活動報名辦法詳見活動網站，可參考活動網站最新資訊。