獨／銀行土建融偏高者小心！金管會邀主要銀行 準備出招了

銀行將過多資金、重壓土建融者，要小心了。金管會在今早會議中，提示各銀行，計算《銀行法》72-2條不動產放款分子中，若配置比例明顯、不合理偏重土建融者，將要求銀行提改善計畫，甚至評估拉高備抵呆帳比例。

目前各銀行承做房貸、土建融，計算風險權數不同，房貸計算風險權數最低僅30%，但土建融是100%甚至是150%，算是「吃資本」的放款，若未來再額外得增提備抵呆帳，等於銀行做土建融放款是繼吃資本、又吃獲利。

一家銀行主管坦言，土建融利率約2~3%，收益好，的確有些銀行只做土建融案，但等到分戶貸款就不接了，金管會此舉是擔心土建融的不動產放款，排擠到真正有購屋、自住需求的民眾。

另一家民營銀行高層更說，過去一些沒有資金需求、或不缺錢的建商，擔心未來「鬧錢荒」竟開始動撥已准的貸款額度，甚至跑到一些中小型民營銀行大開授信額度，一旦建商動撥貸款，恐拉高了不動產放款水位也排擠了首購族的貸款需求。

為避免「限貸令」影響無自用民眾購屋及業者推動都市更新所需資金，金管會今早邀集主要銀行，提出一個報告案和兩項討論案。

金管會提出三大要求，一、各銀行貸款額度（含自然攤還額度）應優先提供民眾首購、自住貸款及已承諾貸款的案件。

二、銀行需建立房貸流量控管機制，預估存款增加、客戶還款速度，並評估房貸需求及已准未撥額度，將預估每月民眾首購、自用住宅貸款可貸額度，列入提報央行改善方案內，並回報金管會。

三、金管會更要求各銀行需每兩周回報72-2條不動產放款情況，若配置比例有顯著不合理偏重土建融者，將要求銀行提改善計畫，並考量採取相關監理措施，包括拉高第一類授信的備抵呆帳比例。目前第一類授信的備抵呆帳比例是1%。

兩項討論案：一是建議銀行公會建置銀行房貸資訊揭露專區，每周更新各銀行是否有可承作房貸額度，並提供聯絡人窗口資訊且需確保專線暢通，有利民眾查詢仍有額度的銀行，這項已達共識。

二、金管會提出三項可排除72-2條的不動產放款，包括都更危老土建融轉房貸、海外分行的建築融資、及政府機關蓋圖書館和運動中心，除第三項外，其餘兩項未決議。