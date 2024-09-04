邁向2050淨零排放！池上首創低碳旅遊 未來上市櫃公司可結合落實ESG

我國積極邁向2050淨零排放，減碳運動也因應而生，台東縣池上鄉長林建宏4日指出，經歷半年籌備，推出首創永續觀光，以自願減碳的方式取得碳註銷，將遊客旅行過程產生的碳排抵銷，未來上市櫃公司在落實ESG時，選擇低碳旅遊舉辦員工旅遊。台灣觀光創新協會理事長李奇嶽表示，目前主要先在池上鄉施行，盼能推廣全國。

林建宏指出，環境部已完成「碳費三子法」公告，台灣對於淨零排放是每一個人的責任，黃金標準國際減碳認證旅遊採用巴黎奧運模式，旅遊行程設計由台灣觀光創新協會規劃以火車加上電動輔助自行車取代傳統的遊覽車，並選擇在地食材以及環保永續的住宿點，再交由國立臺東大學理工學院產業物聯網大數據研究中心負責進行碳排放查核，計算出旅客碳排量，最後為國際碳權開發商禾豐碳中和有限公司申請洽購碳權，並開立國際機構黃金標準的註銷證明，實現自願性碳註銷旅遊。

李奇嶽說明，觀光業並非是「無煙囪工業」。旅遊本身需要耗費大量的能源且排放驚人的溫室氣體，觀光業占了全球碳排放8％，且觀光碳足跡預計每年成長率為3%，逐年上升，若以全球主要的160個國家來看，每產出1元觀光GDP則會排放1公斤的溫室氣體。若以此單位計算，觀光每單位GDP的碳排放量比製造業每單位GDP的碳排放量高出20%，比所有產業的均值高出25%。

低碳旅遊在歐盟國家亦已推動，最著名的案例便是剛落幕的巴黎奧運，採用採用ARO方法，即避免（Avoid）不必要的排放、採取減排措施（Reduce）、最後對無法避免和削減的碳排放再購買碳權進行抵銷（Offset），而池上便是依此模式，推出旅遊行程，兩日遊每人碳足跡103公斤、三日遊行程每人碳足跡是123公斤，都可以申請抵銷並取得國際認證，在黃金標準的網站上也能查詢到，是全國首創。

負責碳註銷認證申請的國際碳權開發商禾豐碳中和有限公司總監薛新祐表示，不論是強制性或自願性的碳權，都得經過相關單位認證核發。一般來說，核發碳權的機構有三種：第一是根據國際協定遵約，由聯合國CDM或ITMO（巴黎協定第六條國際間可轉讓減緩成效）核發。第二，國際民間機構，如核證減排標準（VCS）、黃金標準（GS）等，以審核自願性碳權。第三則是由區域、國家和地方主管機關核發，協助國內減碳，而台灣碳交所交易的首批「國際碳權」即是通過跨國獨立機構黃金認證核發的碳權額度。

此外，薛新祐說，這次池上鄉取得的黃金標準註銷證明，是可以用在國際供應鏈減碳量與ESG報告中，甚至可以參與的企業與個人按照要求的標準做註銷，將低碳旅遊註銷認證客製化，也可吸引更多國內外旅客在台灣旅遊低碳認證化。

對於上市櫃公司也是多一項ESG新選擇，薛新祐說，上市櫃公司在明年將要推動上市櫃公司設定減碳目標、策略及具體行動計畫，正好未來大情企業機關團體的員工旅行、會議活動都能選擇池上，並取得黃金標準註銷證明，可以提供企業撰寫永續報告書以及作為企業ESG作為的證明，這是聯合國國際溫室氣體盤查涵蓋範疇三的部分。