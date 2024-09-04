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捧金飯碗機會來了！合庫銀行釋出百名職缺 一般金融人員起薪39K

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
合庫銀行招募百名一般金融人員，起薪高達3萬9,800元。圖／合庫提供
合庫銀行招募百名一般金融人員，起薪高達3萬9,800元。圖／合庫提供

捧金飯碗的機會又來了！合庫銀行繼上半年徵才成功吸引大量優秀人才加入後，為替來年儲備更多的營運動能，再度重磅出擊，釋出百名職缺，不限商管背景，剛踏入職場的新鮮人或想要挑戰自我、尋求更大成長的在職人士，都歡迎加入合庫銀行。

此次徵才主打一般金融人員，起薪高達39,800元。報名時間從9月5日開始到18日截止，筆試將於10月5日在台北、台中及高雄三地同步舉行，11月3日進行口試，最終錄取名單預計於11月上旬公布。

合庫在國內外擁有近300家據點及超過8,000名員工，以穩健經營著稱，薪資待遇和福利更是業界翹楚，這讓合庫成為許多金融求職者的首選。不僅如此，合庫還特別為新鮮人設計了加速晉升機制，表現突出的新進同仁最快一年就能升等。公開透明的升等制度，結合豐富的人才培訓和外派海外機會，讓年輕人在合庫可以擁有更多的機會及更廣闊的職涯發展空間。

而為貼近Z世代，讓更多年輕人認識合庫，除了在官網人才招募專區提供最新徵才資訊外，合庫近來也在官方YouTube頻道推出「這樣做也很酷」系列短影片，由各業務部門年輕同仁輪番上場，分享金融小知識及工作中的有趣經驗，累計影片瀏覽次數突破百萬，深受好評。更多詳細的報名資訊可上金融研訓院、合庫銀行官網，或追蹤FB粉絲團「合庫ebank好康報報」。

合庫 徵才 薪資

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