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限貸危機解除？房仲：央行防泡沫意志堅定 可往這裡借

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

根據聯徵中心資料顯示，保險公司去年新增房貸戶僅2,238人，相較2013年上一波景氣熱絡時，保險公司新增房貸戶有4萬人，去年僅剩下10年前的6%。

不過就在市場房貸吃緊時刻，手上還有資金的保險公司開始態度漸趨積極，反而成為市場上的及時雨，求貸無門的民眾可以嘗試申請看看。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，央行對於避免資金持續流往不動產造成泡沫的意志堅定，但做法上有調整彈性，還是照顧首購，且對已經申請的民眾也要避免發生違約風險。

但如此作法仍會造成資金排擠，所幸已經退出市場許久的保險公司提供房貸戶另一個管道，但現在不管銀行還是保險公司對於房價鑑價上都會保守些，建議民眾手上自備款要多籌措一些。

根據聯徵資料顯示，2012~2018年保險公司每年的新增房貸人數都超過萬人，高峰時2013年保險公司新增房貸戶有4萬人，隨後一路萎縮，到2023年保險公司只剩下新增2,238個房貸戶，不過相較於銀行資金水位偏緊，當前保險公司反而還有部位可以承做房貸。

目前保險公司官網有房貸專案新件限時優惠，優質客戶且都會區的標的，限時優惠最低2.2%起，尤其針對年繳金額較高的保戶也有優惠，民眾可以多問看看。

保險 央行 房貸

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