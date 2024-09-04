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獨家／解房貸荒！金管會擬排除危老都更房貸 央行提保留

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
為解救房貸荒，金管會研擬將3大國銀不動產放款項目，排除在《銀行法》72-2條不動產30%限額內。圖/本報資料照片
為解救房貸荒，金管會研擬將3大國銀不動產放款項目，排除在《銀行法》72-2條不動產30%限額內。圖/本報資料照片

為解救房貸荒，金管會研擬將3大國銀不動產放款項目，排除在《銀行法》72-2條不動產30%限額內，包括1.危老都更土建融轉為分戶房貸，2.國銀海外分行的境外建築放款，3.政府機關興建圖書館和運動中心的放款；惟據了解，會中央行有保留意見。

知情人士表示，危老都更轉分戶房貸，甚至會中有銀行建議將新青安房貸也排除，央行表態均「不同意」。

據了解，金管會也有提出配套措施，如危老都更案轉房貸時，銀行僅能就屬首購或自用者排除，並以原排除金額為上限；惟央行態度仍傾向保留。

其次，金管會提出國銀海外分行的建築融資，央行則建議若要排除，需要「放款分子、存款分母同扣」。

目前計算《銀行法》72-2條，分子是銀行承辦房貸、土建融及商辦等不動產放款總額，分母則是總存款加金融債總額，占比以30%為限。

「分子、分母同扣」，即扣除海外建融的分子，同時總存款加金融債的分母也要同減，此舉對一些海外分行存款量較少的銀行不利。最後，金管會裁示，前兩項排除項目，都將再慎重考慮評估，並未決議。

第三項政府機關興建圖書館和運動中心，央行較無意見。惟據了解，這塊國銀放款規模並不大，排除後，可釋出額度有限。

央行 新青安房貸 金管會

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