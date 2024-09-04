獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會
房貸限貸引發民怨後，政府忙化解，金管會4日上午邀集國銀開會之後，下午財政部又將與公股行庫開會，掌握各行庫房貸承做狀況及剩餘額度。
金管會昨日通知20多家公民營銀行在今日上午開會，據指出金管會可能提出「胡蘿蔔」，因為危老都更而衍生的房貸，金管會評估是否排除在銀行法第72條之2的範圍內。
在總統及行政院長都發聲後，相關機關動起來，銀行更是受命「趕場開會」。卓揆上周五先召集八大行庫董座和金管會、財政部開會之後，本周一各國銀總經理參加央行總裁楊金龍親自主持的會議，金管會則於今天早上召開，公股銀行總經理更是疲於奔命，下午還要赴財政部開會。
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